Por onde anda Doni, ex-goleiro do Corinthians e da Roma?

Brilhou na AS Roma entre 2005 e 2008, se tornando um dos melhores goleiros da Serie A.

Nascido em Jundiaí (SP) em 22 de outubro de 1979, Doniéber Alexander Marangon, o Doni, começou sua trajetória no futebol ainda adolescente. Foi revelado nas categorias de base do Paulista de Jundiaí e também passou pela base do Corinthians, onde começou a despontar como uma das promessas para o gol brasileiro no início dos anos 2000. Sua estreia como profissional aconteceu pelo Botafogo-SP, clube em que se destacou no Campeonato Paulista de 2001. Naquele torneio, defendeu pênaltis decisivos, levou o time ao vice-campeonato e conquistou o prêmio de revelação do estadual. O Lance! conta por onde anda Doni.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O desempenho chamou a atenção do Corinthians, que o contratou ainda em 2001. Pelo clube do Parque São Jorge, Doni viveu altos e baixos, mas acumulou títulos importantes: Torneio Rio-São Paulo (2002), Copa do Brasil (2002) e Campeonato Paulista (2003). No entanto, sua passagem ficou marcada também por um episódio polêmico: em jogo contra o Santos pelo Brasileirão de 2003, agrediu o meia Fabiano e acabou suspenso, perdendo a chance de levar o prêmio Bola de Prata da revista Placar.

Após deixar o Timão, Doni teve uma breve e discreta passagem pelo Santos, onde não conseguiu se firmar, e mais tarde atuou pelo Cruzeiro e pelo Juventude, clube gaúcho onde reencontrou o bom momento e conheceu o zagueiro Antônio Carlos Zago, que o recomendaria à Roma, mudando o rumo da sua carreira.

continua após a publicidade

Glória e reconhecimento na Roma

Contratado pela AS Roma em 2005, Doni encontrou na Itália o palco ideal para brilhar. Com reflexos rápidos, postura firme e carisma com a torcida, rapidamente assumiu a titularidade e se tornou um dos principais goleiros da Serie A. Entre 2006 e 2008, viveu o auge da carreira, conquistando duas Copas da Itália e uma Supercopa Italiana, além de figurar entre os melhores goleiros do mundo segundo a IFFHS.

No futebol italiano, o reconhecimento foi tão grande que chegou a ser cogitada sua naturalização para defender a Seleção da Itália como reserva de Buffon. No entanto, o técnico Dunga o convocou para a Seleção Brasileira, afastando essa hipótese. Doni foi titular durante a Copa América de 2007, sendo decisivo na semifinal contra o Uruguai ao defender dois pênaltis e coroando a campanha com o título continental diante da Argentina.

continua após a publicidade

Em 2009, sofreu uma grave lesão no joelho, o que o tirou da Copa das Confederações. Mesmo assim, manteve o prestígio com Dunga, que o levou para a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Apesar de não entrar em campo, Doni fez parte do grupo que foi eliminado nas quartas de final pela Holanda. No mesmo período, seu nome figurou na lista da IFFHS dos melhores goleiros da década, uma distinção que selava sua importância internacional.

Drama pessoal e aposentadoria precoce

Em 2011, Doni transferiu-se para o Liverpool, da Inglaterra, levando consigo a bagagem de um goleiro consolidado na Europa. Porém, aquele que parecia mais um capítulo de sucesso acabou se tornando o início de um drama pessoal. Durante exames médicos, os ingleses detectaram uma arritmia cardíaca grave, que já havia sido descoberta em 2004, quando jogava pelo Santos.

No verão europeu, Doni sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou a ficar 25 segundos com o coração parado. Após o susto, os médicos recomendaram que ele abandonasse o futebol profissional. Mesmo tentando seguir, atuou apenas quatro vezes pelo Liverpool antes de rescindir o contrato em 2013. No mesmo ano, assinou com o Botafogo-SP, seu primeiro clube de destaque, mas os problemas cardíacos o impediram de jogar.

Em 12 de agosto de 2013, aos 33 anos, Doni anunciou oficialmente sua aposentadoria. Era o fim de uma trajetória marcada por títulos, coragem e superação — mas também por duras batalhas fora de campo.

Por onde anda Doni

Por onde anda Doni? Depois de pendurar as luvas, Doni (@alexanderdoni32) passou a investir em novos projetos, se estabeleceu de vez nos Estados Unidos e iniciou uma nova fase como empresário do setor imobiliário e da construção civil. Fundou a D32 Invest, empresa especializada em investimento, incorporação, construção e venda de imóveis na Flórida Central, contando desde 2021 com um fundo focado em investimentos imobiliários nos EUA.

Nas raras declarações públicas, o ex-goleiro costuma relembrar com orgulho o período vivido na Roma, o carinho dos torcedores italianos e a honra de ter vestido a camisa da Seleção Brasileira. Aos 46 anos, Doni leva uma vida estável, equilibrando família, negócios e uma relação ainda afetiva com o futebol — agora como torcedor e embaixador informal de sua geração.

Clubes em que Doni jogou