Por onde anda Ruan Ribeiro, artilheiro da Copinha de 2023 pelo Palmeiras?

Ruan Ribeiro, destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2023 a Copinha, mostrou todo o seu talento ao ser o artilheiro da competição, defendendo o Palmeiras. Com apenas 19 anos à época, ele atraiu olhares de todo o país por sua habilidade como atacante e precisão nas finalizações. Sua atuação na Copinha não apenas ajudou o Palmeiras a avançar na competição, mas também destacou sua capacidade de decidir jogos importantes. O Lance! te conta por onde anda Ruan Ribeiro.

Ruan marcou gols em momentos decisivos, incluindo partidas eliminatórias, demonstrando um desempenho consistente ao longo do torneio. Seu faro de gol e visão de jogo o tornaram uma promessa muito aguardada pela torcida palmeirense, que apostava no jovem como uma das futuras estrelas do clube.

Após o torneio, ele foi integrado ao elenco principal do Palmeiras, mas, como ocorre com muitos jovens talentos, Ruan precisou enfrentar desafios naturais do início de carreira no futebol profissional, como adaptação à intensidade dos jogos e a concorrência por vagas no ataque. Com isso, o clube optou por emprestá-lo para que pudesse ganhar mais rodagem e experiência em outras equipes.

Por onde anda Ruan Ribeiro?

Ruan Ribeiro, atualmente, está emprestado pelo Palmeiras ao Paysandu. Antes de chegar ao clube paraense, ele também teve uma breve passagem pelo Valmiera, da Letônia, em 2023, onde experimentou o futebol europeu e enfrentou novos estilos de jogo. O período na Europa, embora curto, contribuiu para o desenvolvimento de sua maturidade como atleta.

No Paysandu, Ruan encontrou uma oportunidade de jogar com mais regularidade, essencial para sua evolução profissional. Participando de competições nacionais, ele tem trabalhado para consolidar sua posição como atacante e contribuir para o sucesso do clube na temporada.

O Palmeiras continua monitorando de perto o desempenho de Ruan nos clubes onde atua por empréstimo, mantendo a confiança em seu potencial de retorno para a equipe principal. Aos 20 anos, ele segue em busca de consistência e mais oportunidades para mostrar seu talento.

Clubes da carreira

2023 – Palmeiras

2023 – Valmiera (empréstimo)

2024 – Paysandu (empréstimo)