Por onde anda Roni, ex-atacante do Fluminense?

Roniéliton Pereira Santos, conhecido como Roni, marcou época como atacante com passagens destacadas no Fluminense e em clubes do futebol nacional e do exterior. Com habilidade e faro de gol, ele foi um dos nomes mais consistentes de sua geração. Após pendurar as chuteiras, Roni manteve sua ligação com o esporte, agora fora dos gramados. O Lance! te conta por onde anda Roni.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A trajetória de Roni no futebol

Roni iniciou sua carreira profissional no Vila Nova, em 1995, antes de se transferir para o São Paulo no ano seguinte. Seu talento chamou atenção rapidamente, e em 1997 ele chegou ao Fluminense, onde viveu alguns dos melhores momentos de sua carreira. No clube carioca, Roni conquistou a torcida com gols decisivos e boas atuações, além de contribuir para campanhas memoráveis.

Após brilhar pelo Fluminense, Roni teve experiências no exterior, jogando pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, e pelo Rubin Kazan, da Rússia. Ele também passou pelo futebol japonês, defendendo as cores de clubes como Yokohama F. Marinos e Gamba Osaka. No Brasil, além do Fluminense, Roni vestiu as camisas de equipes como Atlético Mineiro, Flamengo, Cruzeiro, Goiás, Santos, e retornou ao Vila Nova, onde encerrou sua carreira em 2011.

continua após a publicidade

Por onde anda Roni?

Após sua aposentadoria, Roni se dedicou a projetos ligados ao esporte e ao desenvolvimento social. Ele também investiu em negócios relacionados ao futebol, utilizando sua experiência como jogador para ajudar novos talentos e contribuir com a gestão esportiva.

Roni participa de eventos comemorativos e amistosos organizados por clubes onde jogou, além de manter laços com a torcida do Fluminense, onde é lembrado com carinho. Sua trajetória pós-carreira reflete seu desejo de devolver ao futebol parte do que conquistou durante sua passagem pelos gramados.

continua após a publicidade

Clubes onde Roni jogou:

1995–1996: Vila Nova

1996: São Paulo

1997–2000: Fluminense

2001: Al-Hilal

2001–2002: Fluminense

2003–2004: Rubin Kazan

2004–2005: Krylya Sovetov (empréstimo)

2005: Rubin Kazan

2005–2006: Goiás

2006–2007: Atlético Mineiro

2007: Flamengo

2007–2008: Cruzeiro

2008: Yokohama F. Marinos

2008: Gamba Osaka

2009: Santos

2009: Fluminense

2010–2011: Vila Nova

2012: Anapolina