Por onde anda Mario Tilico, ex-lateral do São Paulo e Fluminense?

Mario Tilico foi um lateral conhecido por sua habilidade e versatilidade, atuando em grandes clubes do futebol nacional, como São Paulo e Fluminense. Com uma carreira marcada pela dedicação e pela eficiência em campo, ele conquistou o respeito das torcidas e deixou sua marca em cada clube pelo qual passou. Desde que se aposentou, Mario Tilico optou por uma vida mais discreta, mas continua envolvido no futebol. O Lance! te conta por onde anda Mario Tilico.

A trajetória de Mario Tilico no São Paulo e Fluminense

Mario Tilico iniciou sua carreira profissional no Vasco da Gama, mas foi no São Paulo que ele ganhou destaque nacional, atuando como lateral com grande habilidade para apoiar o ataque e também ajudar na defesa. Sua passagem pelo clube paulista foi marcada por títulos importantes, como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, competições em que ele desempenhou papel fundamental.

Após o sucesso no São Paulo, Mario Tilico transferiu-se para o Fluminense, onde continuou a demonstrar sua qualidade. No clube carioca, ele se destacou pelo comprometimento e pela habilidade técnica, conquistando a confiança da torcida. Sua capacidade de jogar em diversas posições no campo fez dele um atleta versátil e confiável, sendo sempre bem avaliado por sua entrega em campo.

Outros clubes e fim de carreira

Além de São Paulo e Fluminense, Mario Tilico também jogou em outros clubes brasileiros e internacionais, como o Cruzeiro, Cádiz, Atlético de Madrid e Al-Ittihad. Ele manteve seu estilo de jogo e contribuiu com sua experiência em todas as equipes por onde passou, consolidando-se como um jogador de grande entrega e técnica. Mesmo após encerrar sua carreira de jogador, seu legado e profissionalismo seguem vivos entre os torcedores e colegas de profissão.

Por onde anda Mario Tilico?

Desde que pendurou as chuteiras, Mario Tilico continuou próximo ao mundo do futebol, dedicando-se a projetos de desenvolvimento de atletas e ao treinamento de jovens talentos. Ele também atuou como técnico de futebol, comandando equipes como Al-Ahli, Remo, Ulbra, e CSA, além de recentemente trabalhar no Comercial-MS e Ação FC. Sua experiência e conhecimento de campo são agora transmitidos para as novas gerações, onde busca inspirar jovens jogadores com sua trajetória.

Atualmente, Mario Tilico vive no Brasil, onde se dedica a essas atividades e mantém o contato com o futebol em sua rotina diária. Ele é uma presença ocasional em programas esportivos e entrevistas, onde comenta sobre o cenário atual do esporte e relembra momentos de sua trajetória.

Clubes em que Mario Tilico jogou

1985–1986 Vasco da Gama

1986 → CSA (empréstimo)

1987 Vasco da Gama

1987 Náutico

1988–1991 São Paulo

1991 → Cruzeiro (empréstimo)

1992 → Cádiz (empréstimo)

1992–1993 Marbella

1993–1994 Atlético de Madrid

1994 → Fluminense (empréstimo)

1994 Cruzeiro

1994–1995 Braga

1995–1996 León

1996–1998 União de Leiria

1998 Al-Ittihad

1998 Paraná

1999–2000 Juventude

2000 Americano

2001 Cabofriense

Clubes em que Mario Tilico trabalhou como técnico

2004 Al-Ahli

2005–2006 Remo

2007 Ulbra

2009 River

2010 Marinho

2011 CSA

2019–2022 Comercial-MS

2023 Ação FC