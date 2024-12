Por onde anda Washington, ex-atacante do Fluminense?

Washington Stecanela Cerqueira, conhecido como Washington, é lembrado como um dos grandes atacantes do futebol brasileiro, com passagens marcantes pelo Fluminense, Atlético-PR e São Paulo. Ele ficou conhecido tanto pelo faro de gol quanto por sua história de superação ao voltar aos gramados do futebol nacional após enfrentar problemas cardíacos que quase encerraram sua carreira. O Lance! te conta por onde anda Washington, o 'Coração Valente'.

Apelidado de "Coração Valente", Washington foi peça fundamental em grandes campanhas de clubes brasileiros, como o Fluminense, e também teve momentos de destaque na Seleção Brasileira. Após sua aposentadoria, seguiu contribuindo para o esporte e se dedicando a projetos sociais e palestras motivacionais.

A trajetória de Washington no futebol

Washington iniciou sua carreira profissional no Caxias, clube de sua cidade natal, onde rapidamente se destacou por sua força física e habilidade em finalizações. Posteriormente, transferiu-se para o Internacional, mas foi no Atlético-PR que viveu seu primeiro grande momento, liderando a equipe ao título do Campeonato Brasileiro de 2001.

Após sua primeira passagem pelo futebol brasileiro, Washington jogou no exterior, defendendo equipes como o Fenerbahçe, da Turquia, e o Tokyo Verdy, do Japão. No entanto, sua carreira foi temporariamente interrompida em 2003, quando foi diagnosticado com problemas cardíacos. Após um período afastado, ele retornou aos gramados e viveu o auge de sua carreira no Fluminense, especialmente na campanha da Libertadores de 2008, quando foi vice-campeão.

Em 2008, Washington se transferiu para o São Paulo, onde continuou marcando gols e ajudando o clube em importantes competições. Ele encerrou sua carreira no Fluminense em 2010, deixando um legado de garra e superação.

Por onde anda Washington?

Atualmente, Washington se dedica a projetos sociais e palestras motivacionais, nas quais compartilha sua história de superação e perseverança. Ele utiliza sua experiência no futebol, principalmente no Fluminense, para inspirar jovens e destacar a importância do esporte como ferramenta de inclusão social.

Washington também participa de eventos comemorativos e ações organizadas por clubes onde deixou sua marca, como Fluminense e Atlético-PR, sendo frequentemente homenageado por sua trajetória. Além disso, ele mantém uma vida discreta com sua família e continua acompanhando o futebol brasileiro como torcedor e comentarista eventual.

O "Coração Valente" é reconhecido por sua determinação dentro e fora de campo, sendo um exemplo de como superar adversidades e manter o foco nos objetivos. Sua história ainda inspira jogadores e torcedores de todas as gerações, principalmente os torcedores de Fluminense e Athletico-PR.

Clubes em que Washington jogou:

1993–1999: Caxias

1997: → Internacional (emp.)

1998: → Ponte Preta (emp.)

1999–2000: Paraná

2000–2002: Ponte Preta

2002–2003: Fenerbahçe (Turquia)

2003–2004: Atlético Paranaense

2005–2006: Tokyo Verdy (Japão)

2006–2007: Urawa Red Diamonds (Japão)

2008: Fluminense

2009–2010: São Paulo

2010–2011: Fluminense