Por onde anda Rodrigo Taddei, ex-Palmeiras e Roma?

Rodrigo Taddei é um nome que muitos fãs de futebol associam à versatilidade e habilidade técnica. O ex-meia brasileiro fez sua carreira principalmente na Itália, onde se destacou defendendo a Roma, mas também deixou sua marca no futebol brasileiro durante sua passagem pelo Palmeiras. Com momentos memoráveis dentro de campo, Taddei construiu um legado que ainda é lembrado pelos torcedores, tanto no Brasil quanto na Europa. Após pendurar as chuteiras, ele encontrou novos caminhos, mas nunca se distanciou completamente do futebol. O Lance! te conta por onde anda Rodrigo Taddei.

A carreira de Rodrigo Taddei

Nascido em São Paulo, Taddei começou sua trajetória profissional no Palmeiras em 1999. Sua habilidade no meio-campo logo chamou atenção, mas sua passagem pelo clube não foi longa. Em 2002, ele foi transferido para o Siena, na Itália, onde começou a ganhar notoriedade na Europa. Sua consistência e técnica no futebol italiano abriram as portas para um dos maiores clubes do país: a Roma.

Em 2005, Taddei assinou com a Roma, onde viveu o auge de sua carreira. Durante nove anos, ele foi peça-chave da equipe, destacando-se por sua polivalência, jogando tanto como meia quanto em posições mais defensivas. Na Roma, Taddei conquistou dois títulos da Coppa Italia (2006-07 e 2007-08) e uma Supercopa da Itália (2007). Ele participou de campanhas memoráveis da equipe, incluindo competições europeias, e ganhou o carinho da torcida pelo seu comprometimento em campo.

Após deixar a Roma em 2014, Taddei passou a jogar pelo Perugia, onde atuou por duas temporadas antes de se aposentar em 2016. Ao longo de sua carreira, Taddei acumulou mais de 300 jogos como profissional, marcando gols importantes e construindo uma trajetória marcada por dedicação e entrega.

Clubes da carreira

1999–2002: Palmeiras

2002–2005: Siena

2005–2014: Roma

2014–2016: Perugia

A vida depois do futebol

Após pendurar as chuteiras, Rodrigo Taddei não se afastou do esporte que o consagrou. Ele se dedicou a projetos relacionados ao futebol e à formação de novos atletas, especialmente na Itália. Além disso, Taddei tornou-se embaixador da Roma em eventos internacionais, representando o clube que marcou sua trajetória.

Nos últimos anos, Taddei também participou de programas de televisão e eventos esportivos, oferecendo sua visão como ex-jogador e sua experiência adquirida ao longo da carreira. Ele mantém forte ligação com o Brasil, onde visita regularmente familiares e participa de ações beneficentes.

Por onde anda Rodrigo Taddei?

Atualmente, Rodrigo Taddei reside na Itália, onde vive com sua família. Ele continua envolvido com o futebol, seja por meio de projetos sociais, seja como convidado para comentar jogos e eventos esportivos. Taddei também segue engajado em atividades de desenvolvimento de jovens talentos, utilizando sua experiência no futebol europeu e brasileiro como referência para orientar novos jogadores.

Seu legado como jogador, especialmente na Roma, continua vivo entre os torcedores, que frequentemente o lembram como um exemplo de dedicação e profissionalismo. Taddei é um ícone para quem acompanhou sua carreira, especialmente durante os anos dourados no futebol italiano.