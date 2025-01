Por onde anda Zinho, ex-Palmeiras e Flamengo?

Zinho, nome pelo qual é conhecido Crizam César de Oliveira Filho, é um dos grandes nomes do futebol brasileiro dos anos 1990. Com uma carreira marcada por conquistas em clubes e na Seleção Brasileira, Zinho foi um meia habilidoso, inteligente e conhecido por sua visão de jogo. Sua trajetória incluiu passagens marcantes por Flamengo, Palmeiras e times internacionais, consolidando seu nome na história do esporte. Após pendurar as chuteiras, Zinho continuou próximo ao futebol, exercendo outras funções ligadas ao esporte. O Lance! te conta por onde anda Zinho.

A trajetória de Zinho

Nascido no Rio de Janeiro, em 17 de junho de 1967, Zinho iniciou sua carreira profissional no Flamengo, em 1986. Logo em seus primeiros anos, mostrou talento e conquistou a confiança da torcida rubro-negra. Pelo Flamengo, Zinho conquistou títulos importantes, como a Copa União de 1987 e o Campeonato Carioca de 1986 e 1991.

Em 1992, Zinho foi contratado pelo Palmeiras, clube onde viveu outra fase brilhante de sua carreira. No Verdão, ele foi peça-chave na conquista do Campeonato Brasileiro de 1993 e 1994, além de títulos estaduais que ajudaram a encerrar um longo jejum de títulos da equipe paulista. A passagem de Zinho pelo Palmeiras solidificou sua posição como um dos melhores meias do futebol brasileiro na década de 1990.

Após seu sucesso no Brasil, Zinho teve uma experiência internacional no Yokohama Flügels, do Japão, entre 1995 e 1997. No clube japonês, ele demonstrou a mesma qualidade que marcou sua carreira, contribuindo com gols e assistências importantes.

Zinho retornou ao Palmeiras em 1997, onde permaneceu até 1999, antes de assinar com o Grêmio. No clube gaúcho, conquistou o Campeonato Gaúcho e manteve sua regularidade como jogador. Passou ainda por Cruzeiro e Nova Iguaçu, clube que ajudou a fundar, e encerrou sua carreira no Miami FC, nos Estados Unidos, em 2007.

Além da carreira em clubes, Zinho também teve destaque pela Seleção Brasileira, com quem conquistou a Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos. Ele disputou quatro partidas no torneio e foi fundamental para o esquema tático do técnico Carlos Alberto Parreira.

Clubes da carreira

1986–1992: Flamengo

1992–1994: Palmeiras

1995–1997: Yokohama Flügels

1997–1999: Palmeiras

2000–2002: Grêmio

2003: Cruzeiro

2004–2005: Flamengo

2005: Nova Iguaçu

2006–2007: Miami FC

Por onde anda Zinho?

Depois de encerrar sua carreira como jogador, Zinho seguiu sua paixão pelo futebol e iniciou uma trajetória como treinador e dirigente. Ele comandou clubes como Nova Iguaçu e Miami FC, além de ter sido diretor de futebol do Flamengo e do Vasco. Em suas passagens como dirigente, Zinho foi elogiado por sua postura equilibrada e pelo conhecimento técnico que trouxe ao cargo.

Atualmente, Zinho atua como comentarista esportivo, compartilhando sua vasta experiência no futebol em transmissões de TV e rádio. Além disso, ele participa de eventos esportivos e mantém sua ligação com o Nova Iguaçu, clube que ajudou a fundar e que busca desenvolver jovens talentos no futebol.

Zinho também se dedica a projetos sociais que utilizam o esporte como ferramenta de inclusão e formação de jovens em comunidades carentes. Seu legado como jogador e profissional do futebol é amplamente reconhecido, especialmente por sua contribuição ao Flamengo, Palmeiras e Seleção Brasileira.