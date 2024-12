Por onde anda Rodrigo Mendes, ex-atacante do Grêmio?

Rodrigo Mendes foi um dos atacantes mais técnicos do futebol brasileiro, conhecido por sua habilidade em finalizações e bolas paradas. Ele construiu uma carreira sólida, com passagens por clubes importantes como Flamengo, Grêmio e Kashima Antlers. Além de se destacar no Brasil, Rodrigo Mendes também fez sucesso no futebol internacional, com atuações memoráveis no Japão e no Oriente Médio. O Lance! te conta por onde anda Rodrigo Mendes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Por onde andou Rodrigo Mendes no futebol?

Rodrigo Mendes iniciou sua carreira profissional no Flamengo, em 1993, onde rapidamente chamou atenção pela qualidade técnica e pela capacidade de decidir partidas. Sua primeira passagem pelo Grêmio, em 1996, marcou o início de uma longa relação com o clube gaúcho, que se repetiria em outras etapas da carreira.

No Japão, defendeu o Kashima Antlers, consolidando sua reputação como um atacante eficiente. Retornou ao Brasil para vestir novamente as camisas do Flamengo e do Grêmio, onde viveu momentos de destaque, incluindo gols importantes em competições nacionais.

continua após a publicidade

Além disso, Rodrigo Mendes também jogou no Oriente Médio, onde conquistou títulos e consolidou sua trajetória como um atleta respeitado por sua consistência em campo.

Destaques no Grêmio

Rodrigo Mendes é especialmente lembrado por sua passagem pelo Grêmio, onde marcou gols decisivos e conquistou o carinho da torcida. Ele esteve presente em momentos importantes do clube e foi conhecido por sua liderança dentro de campo e sua precisão nas finalizações, sendo peça-chave em diversas campanhas.

continua após a publicidade

Por onde anda Rodrigo Mendes?

Após encerrar a carreira como jogador, Rodrigo Mendes passou a se dedicar a projetos pessoais e ao desenvolvimento de novos talentos no futebol. Ele também participa de eventos comemorativos e ações sociais ligadas ao esporte, sendo convidado regularmente por clubes como o Grêmio para relembrar sua trajetória.

Rodrigo mantém sua ligação com o futebol e com o Grêmio, onde ainda é lembrado como um dos grandes atacantes de sua geração.

Clubes em que Rodrigo Mendes jogou:

1993–1995: Flamengo

1996: Grêmio

1996–1997: Kashima Antlers

1997: Flamengo

1998: → Grêmio (empréstimo)

1998: Atlético Paranaense

1999–2000: Flamengo

2001–2003: Grêmio

2003: Oita Trinita

2003–2004: Al Ain

2005–2007: Al-Gharrafa

2007–2008: Grêmio

2008: Fortaleza

2009: Sharjah

2009–2011: Novo Hamburgo