Por onde anda Aristizábal, ex-atacante de Santos e Cruzeiro?

Víctor Hugo Aristizábal, conhecido como Aristizábal, marcou seu nome na história do futebol como um dos atacantes mais habilidosos da Colômbia e do futebol sul-americano. Sua carreira foi repleta de conquistas em clubes como Santos, Cruzeiro e Atlético Nacional, além de uma passagem marcante pela seleção colombiana. Durante os anos 1990 e 2000, Aristizábal se destacou por sua técnica apurada e faro de gol, sendo decisivo em momentos importantes. O Lance! te conta por onde anda Aristizábal.

Por onde andou Aristizábal no futebol?

Aristizábal iniciou sua carreira no Atlético Nacional, em 1989, onde rapidamente chamou atenção pelo talento. Após uma breve passagem pelo Valencia, da Espanha, retornou ao Nacional e consolidou sua posição como um dos principais atacantes da Colômbia.

No Brasil, defendeu clubes como São Paulo, Santos e Cruzeiro, conquistando títulos importantes e marcando gols que ficaram na memória dos torcedores. Sua passagem pelo Vitória em 2002 também foi marcante, quando liderou o clube baiano em uma temporada de sucesso.

Principais conquistas e legado

Aristizábal foi peça fundamental nas conquistas do Cruzeiro, incluindo a tríplice coroa em 2003, onde o clube mineiro venceu o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro. Pela seleção colombiana, participou de diversas edições da Copa América, sendo campeão em 2001, quando foi o artilheiro da competição.

Além disso, seu retorno ao Atlético Nacional para encerrar a carreira em 2007 foi um momento simbólico, reafirmando seu status de ídolo no clube que o revelou.

Por onde anda Aristizábal?

Após pendurar as chuteiras, Aristizábal permaneceu próximo ao futebol. Atualmente, ele trabalha como comentarista esportivo em canais de televisão na Colômbia, analisando partidas e contribuindo com sua experiência. Além disso, participa de eventos beneficentes e campanhas sociais, mantendo sua imagem como uma referência no esporte.

Aristizábal também é frequentemente convidado para eventos comemorativos relacionados aos clubes pelos quais passou, como Santos e Cruzeiro, e continua sendo uma figura admirada tanto no Brasil quanto na Colômbia.

Clubes em que Aristizábal jogou:

1989–1994: Atlético Nacional (Colômbia)

1994: Valencia (Espanha)

1994–1996: Atlético Nacional (Colômbia)

1996–1998: São Paulo

1998–1999: Santos

2000: Atlético Nacional (Colômbia)

2001: Deportivo Cali (Colômbia)

2002: Vitória

2003: Cruzeiro

2004: Coritiba

2005–2007: Atlético Nacional (Colômbia)