Por onde anda Serginho Chulapa, ex-atacante do São Paulo?

Serginho Chulapa, um dos maiores goleadores da história do futebol nacional, marcou época no São Paulo, onde se consagrou como ídolo e artilheiro. Conhecido por sua presença de área e capacidade de decidir partidas, Serginho teve uma longa e vitoriosa carreira, também passando por outros grandes clubes do Brasil e do exterior. Mesmo após pendurar as chuteiras, ele manteve sua ligação com o futebol, agora fora das quatro linhas. O Lance! te conta por onde anda Serginho Chulapa.

A trajetória de Serginho Chulapa no futebol

Serginho começou sua carreira no São Paulo, onde atuou de 1973 a 1982. Foi no clube paulista que ele alcançou seus maiores feitos, sagrando-se artilheiro do Campeonato Paulista por cinco vezes e conquistando o título estadual em 1975, 1980 e 1981. Ele é até hoje o maior artilheiro da história do São Paulo, com 242 gols.

Após sua passagem pelo São Paulo, Serginho jogou por outros grandes clubes, como Santos, Corinthians, Flamengo e Marítimo, de Portugal. Ele também teve destaque na Seleção Brasileira, participando da Copa do Mundo de 1982, onde foi titular e marcou gols importantes.

Nos últimos anos de sua carreira como jogador, Serginho atuou por clubes menores, como a Portuguesa Santista e o São Caetano, encerrando sua trajetória profissional em 1993.

A transição para auxiliar técnico

Depois de pendurar as chuteiras, Serginho Chulapa permaneceu próximo ao futebol, assumindo funções técnicas. Ele se destacou como auxiliar técnico no Santos, clube onde trabalha desde 2005, alternando entre funções de assistente e técnico interino.

Serginho é conhecido por sua forte presença no dia a dia do clube, auxiliando na formação de jogadores e contribuindo para a manutenção do bom desempenho da equipe. Sua experiência como jogador e profundo conhecimento do futebol brasileiro fazem dele uma figura importante nos bastidores do Santos.

Por onde anda Serginho Chulapa?

Atualmente, Serginho Chulapa segue atuando como auxiliar técnico no Santos, participando ativamente da preparação do elenco e da gestão técnica do time. Além disso, ele é presença constante em eventos comemorativos e ações institucionais do clube, reforçando seu vínculo com o futebol.

Serginho também mantém contato com torcedores e ex-companheiros, relembrando momentos históricos de sua carreira e contribuindo para a valorização do futebol brasileiro.

Clubes onde Serginho Chulapa jogou:

1973–1982: São Paulo

1973: Marília (empréstimo)

1983–1984: Santos

1985: Corinthians

1986: Santos

1987: Marítimo

1988: Santos

1988: Malatyaspor

1989–1990: Santos

1991: Portuguesa Santista

1991–1993: São Caetano

1993: Atlético Sorocaba

Clubes onde Serginho Chulapa foi técnico ou auxiliar:

1994: Santos (técnico interino)

1999: Portuguesa Santista

2001: Sãocarlense

2005: Santos (interino)

2008: Portuguesa Santista

2009: Santos (interino)

2018: Santos (interino)