Por onde anda Rodrigo Fabri, ex-meia do Grêmio e Portuguesa?

Rodrigo Fabri, conhecido por sua técnica refinada e versatilidade no meio-campo, fez história no futebol nacional e internacional. Com passagens marcantes por clubes como Grêmio, Portuguesa e Real Madrid, ele se destacou pela habilidade e visão de jogo. Após pendurar as chuteiras, Rodrigo seguiu caminhos alternativos, investindo em negócios e projetos pessoais. O Lance! te conta por onde anda Rodrigo Fabri.

A trajetória de Rodrigo Fabri no futebol

Rodrigo Fabri iniciou sua carreira profissional na Portuguesa, onde despontou como um dos grandes talentos do futebol brasileiro na década de 1990. Sua performance chamou a atenção do Real Madrid, que o contratou em 1998. Embora não tenha se firmado no clube espanhol, foi emprestado para equipes como Flamengo, Santos, Real Valladolid e Sporting, onde manteve boas atuações.

Em 2001, Rodrigo chegou ao Grêmio, onde viveu uma de suas melhores fases. No clube gaúcho, ele foi peça importante em conquistas regionais e nacionais, ganhando o carinho da torcida. Depois, teve passagens por clubes como Atlético de Madrid, Atlético Mineiro, São Paulo, e encerrou sua carreira no Santo André, em 2009.

Ao longo de sua trajetória, Rodrigo destacou-se por sua capacidade de organizar o jogo no meio-campo e por ser um jogador versátil, atuando em diferentes posições ofensivas.

A transição para a vida fora do futebol

Após deixar os gramados, Rodrigo Fabri direcionou sua vida para o mundo dos negócios. Ele investiu em fazendas no Mato Grosso do Sul, trabalhando no ramo da pecuária, e também na construção civil, com projetos no litoral paulista e no ABC paulista.

Além disso, Rodrigo realizou um estágio técnico no Náutico, em 2010, buscando entender os bastidores do futebol. Em 2014, assumiu a função de diretor de futebol da Portuguesa, contribuindo para a gestão do clube que o revelou.

Por onde anda Rodrigo Fabri?

Atualmente, Rodrigo Fabri segue focado em seus investimentos no setor agrícola e na construção civil, mantendo-se distante do futebol profissional. No entanto, ele participa de eventos esportivos e ações comemorativas em clubes pelos quais passou, reforçando sua ligação com o esporte.

Rodrigo também se engaja em projetos sociais, utilizando sua experiência no futebol para inspirar jovens atletas e compartilhar sua trajetória como exemplo de dedicação e superação.

Clubes onde Rodrigo Fabri jogou:

1994–1997: Portuguesa

1998–2003: Real Madrid

1998: Flamengo (empréstimo)

1999: Santos (empréstimo)

1999–2000: Real Valladolid (empréstimo)

2000–2001: Sporting (empréstimo)

2001–2003: Grêmio (empréstimo)

2003–2004: Atlético de Madrid

2004–2005: Atlético Mineiro

2006–2007: São Paulo

2007–2008: Paulista FC

2008: Figueirense

2009: Santo André