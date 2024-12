Por onde anda Aílton, ex-meia do Grêmio?

Aílton Ferraz, conhecido por sua habilidade e visão de jogo, foi um dos meias mais técnicos de sua geração, com passagens por clubes de destaque no futebol nacional e no exterior. Sua carreira inclui conquistas importantes, especialmente pelo Grêmio, onde marcou presença na metade da década de 1990. Após encerrar a carreira como jogador, Aílton se dedicou à carreira de treinador e segue contribuindo para o futebol. O Lance! te conta por onde anda Aílton.

Brilho no Grêmio, a carreira de Aílton como jogador

Aílton iniciou sua trajetória no futebol pelo Flamengo, onde atuou entre 1985 e 1991, conquistando títulos como a Taça Guanabara de 1986 e o Campeonato Carioca de 1986. Após se destacar no clube carioca, transferiu-se para o Guarani em 1992, onde manteve seu bom desempenho.

No exterior, Aílton jogou pelo Kashiwa Reysol, do Japão, entre 1993 e 1994, e voltou ao Brasil em 1995 para defender o Fluminense, onde foi campeão carioca e figura importante no meio-campo. Em 1996, transferiu-se para o Grêmio, onde viveu uma de suas fases mais marcantes, com atuações decisivas e títulos, incluindo a Recopa Sul-Americana.

Nos anos seguintes, Aílton vestiu as camisas de diversos clubes, como Botafogo, Ponte Preta, e Madureira, até encerrar sua carreira como jogador no Uberlândia, em 2002.

Carreira como treinador e assistente técnico

Logo após sua aposentadoria, Aílton ingressou na carreira de treinador, começando no America-RJ em 2007. Com o tempo, acumulou experiências à frente de clubes como Cabofriense, Volta Redonda, Resende e Brasiliense.

Além de atuar como treinador principal, Aílton também teve uma sólida carreira como assistente técnico. Ele trabalhou em clubes como o Flamengo, o Figueirense e o japonês Kashima Antlers, adquirindo uma visão estratégica e se tornando uma figura respeitada nos bastidores do futebol. Desde 2019, Aílton atua como assistente técnico no Fluminense, contribuindo para o sucesso do clube carioca.

Por onde anda Aílton?

Atualmente, Aílton segue no futebol como assistente técnico do Fluminense, desempenhando um papel importante no desenvolvimento de jogadores e na construção de estratégias da equipe. Sua experiência e dedicação ao esporte continuam a ser reconhecidas, tanto pelos clubes onde trabalhou quanto pelos atletas com quem compartilhou seu conhecimento.

Aílton também participa de eventos esportivos e ações sociais, utilizando sua trajetória como inspiração para jovens que sonham em construir uma carreira no futebol.

Clubes onde Aílton jogou:

1985–1991: Flamengo

1992: Guarani

1993–1994: Kashiwa Reysol

1995–1996: Fluminense

1996: Grêmio

1997: Botafogo

1998: Ponte Preta

1999: Cabofriense

2000: Madureira

2000: Remo

2001: União São João

2001: Paraná

2002: Uberlândia

Clubes onde Aílton foi técnico:

2007: America-RJ

2008: Cabofriense

2009: Volta Redonda

2010: Resende

2010: Duque de Caxias

2014: Resende

2018: Brasiliense