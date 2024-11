Por onde anda Odvan, ex-zagueiro do Vasco?

Odvan foi um zagueiro conhecido por sua marcação forte e presença defensiva no futebol nacional, sendo um dos destaques do Vasco da Gama nos anos 1990. Ele se tornou ídolo da torcida vascaína, conquistando títulos importantes e formando parcerias sólidas na defesa. Após sua aposentadoria, Odvan optou por uma vida mais tranquila, mas ainda se envolve em atividades ligadas ao futebol. O Lance! te conta por onde anda Odvan.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A trajetória de Odvan no Vasco

Odvan começou sua carreira em clubes menores, mas foi no Vasco da Gama que ele ganhou destaque e reconhecimento. Ele chegou ao clube em 1997 e rapidamente se firmou como um dos pilares da defesa. Em uma equipe com grandes nomes, Odvan se destacou pelo estilo firme de jogo e pela capacidade de neutralizar ataques adversários, ajudando o Vasco a conquistar títulos de grande relevância, como a Copa Libertadores de 1998 e o Campeonato Brasileiro de 1997.

Durante sua passagem pelo Vasco, Odvan formou uma sólida dupla de zaga e se tornou uma peça importante nas campanhas vitoriosas do clube. Sua regularidade em campo e o comprometimento com a equipe lhe renderam o carinho da torcida, que reconhecia sua entrega e esforço. Odvan é lembrado até hoje como um dos grandes defensores que passaram pelo clube, deixando um legado de dedicação.

continua após a publicidade

Conquistas e passagens por outros clubes

Além dos títulos com o Vasco, Odvan também teve passagens pela Seleção Brasileira, sendo convocado em algumas oportunidades no final dos anos 1990. Sua trajetória também inclui passagens por outros clubes brasileiros, como Santos, Botafogo e Fluminense. Em cada uma dessas equipes, ele levou sua experiência e seu estilo combativo, mantendo-se relevante no cenário do futebol nacional.

Após deixar o Vasco, Odvan passou por uma série de clubes, onde continuou demonstrando seu profissionalismo e habilidade defensiva. Embora sua carreira pós-Vasco tenha sido marcada por passagens curtas em vários times, ele sempre foi lembrado por seu desempenho nos tempos de Vasco, clube onde construiu sua melhor fase e conquistou seus maiores títulos.

continua após a publicidade

Por onde anda Odvan?

Após pendurar as chuteiras, Odvan escolheu uma vida mais discreta, mas não se afastou completamente do futebol. O ex-zagueiro participa de eventos e partidas beneficentes, especialmente no Rio de Janeiro, onde reencontra antigos companheiros de clube e interage com os fãs. Ele também é convidado para entrevistas e eventos organizados pelo Vasco, onde compartilha memórias de sua trajetória no clube.

Atualmente, Odvan vive no Rio de Janeiro e se envolve em projetos locais, incluindo iniciativas para o desenvolvimento do esporte em comunidades. Ele busca incentivar jovens talentos e transmitir sua experiência de carreira, reforçando valores de disciplina e perseverança. Apesar de manter um perfil discreto, Odvan é lembrado com carinho pela torcida vascaína e ainda participa de ações que promovem o futebol brasileiro.

Clubes em que Odvan jogou

1993–1997 Americano

1995 → Mineiros (empréstimo)

1996 → Mimosense (empréstimo)

1997–2001 Vasco da Gama

2002 Santos

2002 Botafogo

2003 Coritiba

2004 Fluminense

2005 D.C. United

2005 Náutico

2005 Estrela da Amadora

2006 Madureira

2006 Bangu

2007 Madureira

2007 Rio Bananal

2007 Ituano

2008 Madureira

2008 Cabofriense

2008 Vasco da Gama

2009 União de Rondonópolis

2010 CTAZ

2011 São João da Barra

2012 Goytacaz

2013 ADR São José