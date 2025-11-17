menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLancepédia

Por onde anda Ricardo Goulart, ex-meia de Cruzeiro e Palmeiras?

Ricardo Goulart encerrou a carreira em 2023 e hoje vive uma fase mais reservada.

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 17/11/2025
07:07
Ricardo Goulart no Guangzhou
imagem cameraRicardo Goulart foi peça-chave no Cruzeiro bicampeão brasileiro e ídolo no Guangzhou Evergrande, onde marcou mais de 100 gols. (Reprodução/Instagram)
Ver Resumo da matéria por IA
Ricardo Goulart nasceu no Santo André e destacou-se no Goiás em 2012, com 25 gols.
Teve seu auge no Cruzeiro, conquistando dois Brasileiros e foi convocado para a Seleção em 2014.
Transferiu-se ao Guangzhou Evergrande em 2015, tornando-se ídolo no futebol chinês.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Revelado pelo Santo André, Ricardo Goulart Pereira chamou atenção ainda jovem pelo faro de gol e capacidade de chegar à área como meia-atacante. Após breve passagem pelo Internacional, ganhou destaque nacional com a camisa do Goiás em 2012, temporada em que marcou 25 gols e foi decisivo na campanha do título da Série B e do Campeonato Goiano. O Lance! te conta por onde anda Ricardo Goulart.

continua após a publicidade

O sucesso no clube esmeraldino chamou a atenção de gigantes do país, e em 2013 o jogador desembarcou no Cruzeiro, onde viveu o auge da carreira. Sob o comando de Marcelo Oliveira, formou dupla ofensiva com Éverton Ribeiro e liderou o time em títulos e estatísticas. Entre 2013 e 2014, conquistou dois Campeonatos Brasileiros, foi eleito Bola de Ouro da revista Placar e chegou à Seleção Brasileira em 2014, convocado por Dunga para os amistosos pós-Copa do Mundo.

O auge na China: gols, títulos e idolatria

Em janeiro de 2015, Ricardo Goulart iniciou um novo capítulo ao ser vendido ao Guangzhou Evergrande por cerca de €18 milhões, uma das maiores transferências da época envolvendo um jogador brasileiro. Rapidamente se tornou protagonista no futebol asiático, conquistando títulos nacionais, o prêmio de melhor jogador da Superliga Chinesa e se tornando ídolo absoluto do clube.

continua após a publicidade

Em sete temporadas, somou mais de 170 jogos e 110 gols, números impressionantes para um meia. A regularidade, a força física e a leitura de jogo fizeram dele um dos estrangeiros mais dominantes da história do futebol chinês, abrindo caminho para a naturalização.

Em julho de 2020, Goulart tornou-se oficialmente cidadão chinês e passou a se chamar 高拉特 (Gao Late), nome que o identificou no país até o fim da carreira.

continua após a publicidade

Retornos ao Brasil e fim da carreira

Em 2019, Goulart foi emprestado ao Palmeiras, onde chegou como grande esperança de gols, mas uma sequência de lesões atrapalhou o rendimento. Voltou ao Guangzhou e, em seguida, teve passagens por Hebei Fortune, Santos e Bahia, encerrando o ciclo como jogador profissional em abril de 2023.

No Santos, chegou a vestir a histórica camisa 10, mas rescindiu o contrato no mesmo ano. No Bahia, participou da reta final da Série B e ajudou a equipe na campanha de acesso.

Aos 31 anos, anunciou oficialmente a aposentadoria em uma coletiva no dia 24 de abril de 2023, após 14 anos de carreira profissional.

Por onde anda Ricardo Goulart

Após pendurar as chuteiras, Ricardo Goulart (@ricardogoulart_) manteve uma postura discreta e longe dos holofotes. Atualmente vive entre São José dos Campos (SP) e períodos ocasionais na China, onde consolidou imagem de ídolo esportivo e ainda mantém laços comerciais e sociais.

Nos últimos anos, tem se dedicado a projetos voltados ao desenvolvimento de jovens atletas e iniciativas no setor de educação esportiva, mas sem ocupar cargos fixos em clubes. Goulart também participa de eventos e partidas festivas de ex-jogadores, especialmente em Minas Gerais e no interior paulista.

Fontes próximas indicam que ele avalia a possibilidade de trabalhar como empresário ou olheiro, aproveitando sua experiência em dois mercados distintos — o brasileiro e o asiático.

Clubes em que Ricardo Goulart jogou

  • Santo André (2009–2011)
  • Internacional (empréstimo, 2010–2011)
  • Goiás (2012)
  • Cruzeiro (2013–2014)
  • Guangzhou Evergrande (2015–2021)
  • Palmeiras (empréstimo, 2019)
  • Hebei China Fortune (2020)
  • Santos (2022)
  • Bahia (2022–2023)

Títulos e prêmios de Ricardo Goulart

Cruzeiro

  1. Campeonato Brasileiro: 2013 e 2014
  2. Bola de Ouro da revista Placar: 2014
  3. Seleção do Campeonato Brasileiro: 2014

Guangzhou Evergrande

  • Superliga Chinesa: 2015, 2016, 2017
  • Copa da China: 2016
  • MVP da Superliga Chinesa: 2015

Seleção Brasileira

  1. Convocado em 2014 por Dunga para amistosos contra Colômbia e Equador

