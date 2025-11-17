Por onde anda Ricardo Goulart, ex-meia de Cruzeiro e Palmeiras?

Teve seu auge no Cruzeiro, conquistando dois Brasileiros e foi convocado para a Seleção em 2014.

Revelado pelo Santo André, Ricardo Goulart Pereira chamou atenção ainda jovem pelo faro de gol e capacidade de chegar à área como meia-atacante. Após breve passagem pelo Internacional, ganhou destaque nacional com a camisa do Goiás em 2012, temporada em que marcou 25 gols e foi decisivo na campanha do título da Série B e do Campeonato Goiano. O Lance! te conta por onde anda Ricardo Goulart.

O sucesso no clube esmeraldino chamou a atenção de gigantes do país, e em 2013 o jogador desembarcou no Cruzeiro, onde viveu o auge da carreira. Sob o comando de Marcelo Oliveira, formou dupla ofensiva com Éverton Ribeiro e liderou o time em títulos e estatísticas. Entre 2013 e 2014, conquistou dois Campeonatos Brasileiros, foi eleito Bola de Ouro da revista Placar e chegou à Seleção Brasileira em 2014, convocado por Dunga para os amistosos pós-Copa do Mundo.

O auge na China: gols, títulos e idolatria

Em janeiro de 2015, Ricardo Goulart iniciou um novo capítulo ao ser vendido ao Guangzhou Evergrande por cerca de €18 milhões, uma das maiores transferências da época envolvendo um jogador brasileiro. Rapidamente se tornou protagonista no futebol asiático, conquistando títulos nacionais, o prêmio de melhor jogador da Superliga Chinesa e se tornando ídolo absoluto do clube.

Em sete temporadas, somou mais de 170 jogos e 110 gols, números impressionantes para um meia. A regularidade, a força física e a leitura de jogo fizeram dele um dos estrangeiros mais dominantes da história do futebol chinês, abrindo caminho para a naturalização.

Em julho de 2020, Goulart tornou-se oficialmente cidadão chinês e passou a se chamar 高拉特 (Gao Late), nome que o identificou no país até o fim da carreira.

Retornos ao Brasil e fim da carreira

Em 2019, Goulart foi emprestado ao Palmeiras, onde chegou como grande esperança de gols, mas uma sequência de lesões atrapalhou o rendimento. Voltou ao Guangzhou e, em seguida, teve passagens por Hebei Fortune, Santos e Bahia, encerrando o ciclo como jogador profissional em abril de 2023.

No Santos, chegou a vestir a histórica camisa 10, mas rescindiu o contrato no mesmo ano. No Bahia, participou da reta final da Série B e ajudou a equipe na campanha de acesso.

Aos 31 anos, anunciou oficialmente a aposentadoria em uma coletiva no dia 24 de abril de 2023, após 14 anos de carreira profissional.

Por onde anda Ricardo Goulart

Após pendurar as chuteiras, Ricardo Goulart (@ricardogoulart_) manteve uma postura discreta e longe dos holofotes. Atualmente vive entre São José dos Campos (SP) e períodos ocasionais na China, onde consolidou imagem de ídolo esportivo e ainda mantém laços comerciais e sociais.

Nos últimos anos, tem se dedicado a projetos voltados ao desenvolvimento de jovens atletas e iniciativas no setor de educação esportiva, mas sem ocupar cargos fixos em clubes. Goulart também participa de eventos e partidas festivas de ex-jogadores, especialmente em Minas Gerais e no interior paulista.

Fontes próximas indicam que ele avalia a possibilidade de trabalhar como empresário ou olheiro, aproveitando sua experiência em dois mercados distintos — o brasileiro e o asiático.

Clubes em que Ricardo Goulart jogou

Santo André (2009–2011)

Internacional (empréstimo, 2010–2011)

Goiás (2012)

Cruzeiro (2013–2014)

Guangzhou Evergrande (2015–2021)

Palmeiras (empréstimo, 2019)

Hebei China Fortune (2020)

Santos (2022)

Bahia (2022–2023)

Títulos e prêmios de Ricardo Goulart

Cruzeiro

Campeonato Brasileiro: 2013 e 2014 Bola de Ouro da revista Placar: 2014 Seleção do Campeonato Brasileiro: 2014

Guangzhou Evergrande

Superliga Chinesa: 2015, 2016, 2017

Copa da China: 2016

MVP da Superliga Chinesa: 2015

Seleção Brasileira