Por onde anda Ricardo Goulart, ex-meia de Cruzeiro e Palmeiras?
Ricardo Goulart encerrou a carreira em 2023 e hoje vive uma fase mais reservada.
- Matéria
- Mais Notícias
Revelado pelo Santo André, Ricardo Goulart Pereira chamou atenção ainda jovem pelo faro de gol e capacidade de chegar à área como meia-atacante. Após breve passagem pelo Internacional, ganhou destaque nacional com a camisa do Goiás em 2012, temporada em que marcou 25 gols e foi decisivo na campanha do título da Série B e do Campeonato Goiano. O Lance! te conta por onde anda Ricardo Goulart.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O sucesso no clube esmeraldino chamou a atenção de gigantes do país, e em 2013 o jogador desembarcou no Cruzeiro, onde viveu o auge da carreira. Sob o comando de Marcelo Oliveira, formou dupla ofensiva com Éverton Ribeiro e liderou o time em títulos e estatísticas. Entre 2013 e 2014, conquistou dois Campeonatos Brasileiros, foi eleito Bola de Ouro da revista Placar e chegou à Seleção Brasileira em 2014, convocado por Dunga para os amistosos pós-Copa do Mundo.
O auge na China: gols, títulos e idolatria
Em janeiro de 2015, Ricardo Goulart iniciou um novo capítulo ao ser vendido ao Guangzhou Evergrande por cerca de €18 milhões, uma das maiores transferências da época envolvendo um jogador brasileiro. Rapidamente se tornou protagonista no futebol asiático, conquistando títulos nacionais, o prêmio de melhor jogador da Superliga Chinesa e se tornando ídolo absoluto do clube.
Em sete temporadas, somou mais de 170 jogos e 110 gols, números impressionantes para um meia. A regularidade, a força física e a leitura de jogo fizeram dele um dos estrangeiros mais dominantes da história do futebol chinês, abrindo caminho para a naturalização.
Em julho de 2020, Goulart tornou-se oficialmente cidadão chinês e passou a se chamar 高拉特 (Gao Late), nome que o identificou no país até o fim da carreira.
Retornos ao Brasil e fim da carreira
Em 2019, Goulart foi emprestado ao Palmeiras, onde chegou como grande esperança de gols, mas uma sequência de lesões atrapalhou o rendimento. Voltou ao Guangzhou e, em seguida, teve passagens por Hebei Fortune, Santos e Bahia, encerrando o ciclo como jogador profissional em abril de 2023.
No Santos, chegou a vestir a histórica camisa 10, mas rescindiu o contrato no mesmo ano. No Bahia, participou da reta final da Série B e ajudou a equipe na campanha de acesso.
Aos 31 anos, anunciou oficialmente a aposentadoria em uma coletiva no dia 24 de abril de 2023, após 14 anos de carreira profissional.
Por onde anda Ricardo Goulart
Após pendurar as chuteiras, Ricardo Goulart (@ricardogoulart_) manteve uma postura discreta e longe dos holofotes. Atualmente vive entre São José dos Campos (SP) e períodos ocasionais na China, onde consolidou imagem de ídolo esportivo e ainda mantém laços comerciais e sociais.
Nos últimos anos, tem se dedicado a projetos voltados ao desenvolvimento de jovens atletas e iniciativas no setor de educação esportiva, mas sem ocupar cargos fixos em clubes. Goulart também participa de eventos e partidas festivas de ex-jogadores, especialmente em Minas Gerais e no interior paulista.
Fontes próximas indicam que ele avalia a possibilidade de trabalhar como empresário ou olheiro, aproveitando sua experiência em dois mercados distintos — o brasileiro e o asiático.
Clubes em que Ricardo Goulart jogou
- Santo André (2009–2011)
- Internacional (empréstimo, 2010–2011)
- Goiás (2012)
- Cruzeiro (2013–2014)
- Guangzhou Evergrande (2015–2021)
- Palmeiras (empréstimo, 2019)
- Hebei China Fortune (2020)
- Santos (2022)
- Bahia (2022–2023)
Títulos e prêmios de Ricardo Goulart
Cruzeiro
- Campeonato Brasileiro: 2013 e 2014
- Bola de Ouro da revista Placar: 2014
- Seleção do Campeonato Brasileiro: 2014
Guangzhou Evergrande
- Superliga Chinesa: 2015, 2016, 2017
- Copa da China: 2016
- MVP da Superliga Chinesa: 2015
Seleção Brasileira
- Convocado em 2014 por Dunga para amistosos contra Colômbia e Equador
- Matéria
- Mais Notícias