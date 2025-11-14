Por onde anda Júnior César, ex-lateral de Fluminense e São Paulo?

Passou por clubes como Botafogo, São Paulo e Atlético Mineiro, onde venceu a Copa Libertadores em 2013.

Poucos laterais-esquerdos conseguiram se manter em evidência por tantos anos no futebol brasileiro como Júnior César Eduardo Machado. Natural de Magé (RJ), o jogador, de apenas 1,66 m, compensava a baixa estatura com uma explosão física impressionante, técnica apurada e uma regularidade que o levaram a vestir camisas de peso como as de Fluminense, São Paulo, Flamengo, Botafogo e Atlético Mineiro. O Lance! te conta por onde anda Júnior César.

Conhecido pela consistência defensiva e pela chegada forte ao ataque, Júnior César viveu o auge da carreira entre 2007 e 2013, período em que acumulou títulos nacionais e continentais. Hoje, já aposentado, o ex-lateral segue ligado ao esporte e à sua cidade natal, onde busca retribuir ao futebol tudo o que conquistou em campo.

As origens e o início no Fluminense

Formado nas divisões de base do Fluminense, Júnior César estreou no time profissional em 2001, logo após ser promovido de Xerém. Com o Tricolor das Laranjeiras, conquistou o Campeonato Carioca de 2002 e consolidou-se como um lateral rápido e confiável, chamando atenção pela disciplina tática e pela entrega em campo.

A passagem pelo Fluminense foi o início de uma carreira sólida que, em pouco tempo, o levaria ao exterior — um passo ousado para o jovem carioca de 23 anos.

Experiência internacional e retorno ao Brasil

Em 2005, Júnior César se transferiu para o Santos Laguna, do México. A experiência no futebol mexicano foi curta, mas importante para o amadurecimento do jogador, que voltou ao Brasil no ano seguinte para defender o Botafogo. Pelo Alvinegro carioca, viveu grande fase: foi campeão carioca em 2006 e caiu nas graças da torcida pela entrega e velocidade na lateral.

Depois, em 2007, retornou ao Fluminense e viveu um dos momentos mais marcantes da carreira. Sob o comando de Renato Gaúcho, o lateral foi titular na conquista da Copa do Brasil de 2007, título que recolocou o clube entre os grandes do país, e na campanha do vice-campeonato da Copa Libertadores de 2008.

São Paulo e a afirmação nacional

Em 2009, Júnior César foi contratado pelo São Paulo, onde manteve o alto nível. Durante duas temporadas, foi titular absoluto e uma das peças mais consistentes do elenco tricolor. Seu desempenho ajudou o clube a manter-se competitivo nas disputas nacionais e internacionais, especialmente no Brasileirão de 2009, quando o time lutou pelo tetra.

Uma grave lesão — o rompimento do tendão de Aquiles — interrompeu a sequência em 2010, e o lateral acabou perdendo espaço na temporada seguinte. Mesmo assim, deixou o Morumbi com 100 jogos e 1 gol marcado, além do respeito da torcida pela dedicação.

Passagem por Flamengo e glória continental no Atlético-MG

Em 2011, Júnior César foi contratado pelo Flamengo, reforçando o lado esquerdo da defesa rubro-negra e participando de campanhas regulares no Brasileirão. No ano seguinte, foi emprestado ao Atlético Mineiro, e foi em Belo Horizonte que o lateral viveu o auge da carreira.

Sob o comando de Cuca, foi peça fundamental no time histórico do Galo que conquistou o Campeonato Mineiro de 2013 e, sobretudo, a Copa Libertadores da América de 2013, título mais importante da história do clube. Com marcação firme e experiência, Júnior César foi titular em boa parte da campanha vitoriosa, que consagrou também Ronaldinho Gaúcho e Victor como ídolos.

Últimos anos e despedida de Júnior César do futebol

Após o ciclo no Atlético-MG, Júnior César retornou ao Botafogo em 2014, mas viveu um momento difícil.

O clube enfrentou grave crise financeira e acabou rebaixado à Série B, o que marcou o fim da passagem do lateral pelos grandes centros.

Depois de um período afastado, voltou aos gramados em 2017, defendendo o Itaboraí, e no ano seguinte atuou pelo Mageense, clube de sua cidade natal. Foram suas últimas participações como atleta profissional — encerrando uma trajetória de mais de 400 jogos disputados em 17 anos de carreira.

Por onde anda Júnior César?

Após pendurar as chuteiras, Júnior César mantém raízes firmes em Magé (RJ), onde investe em projetos locais e escolinhas de futebol voltadas para jovens da região. Além disso, participa de eventos beneficentes e amistosos de veteranos, especialmente ligados ao Fluminense, clube que o revelou e com o qual mantém forte identificação.

Fora de campo, o ex-lateral tem se dedicado a iniciativas sociais e ao desenvolvimento do esporte de base, buscando transmitir sua experiência para as novas gerações. Reservado, mas ainda querido por torcedores de várias equipes, Júnior César é lembrado como um profissional exemplar, símbolo de dedicação e superação.

Clubes em que Júnior César jogou

Fluminense (2001–2004 / 2007–2008)

Santos Laguna (MEX) (2005)

Botafogo (2006 / 2014)

São Paulo (2009–2011)

Flamengo (2011–2013)

Atlético Mineiro (2012–2013, por empréstimo)

Itaboraí (2017)

Mageense (2018)

Títulos e conquistas de Júnior César

Fluminense

Campeonato Carioca: 2002

Copa do Brasil: 2007

Botafogo

Taça Guanabara: 2006

Campeonato Carioca: 2006

Atlético Mineiro