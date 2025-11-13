Por onde anda Maicon, ex-lateral da Seleção Brasileira?

Poucos jogadores representaram tão bem a evolução do lateral brasileiro quanto Maicon Douglas Sisenando, o M13. Nascido em Novo Hamburgo (RS), o defensor construiu uma carreira marcada por força física, técnica apurada e um chute potente — características que o transformaram em um dos melhores laterais-direitos do mundo entre os anos 2000 e 2010. O Lance! te conta por onde anda Maicon.

Revelado no Cruzeiro, Maicon se destacou na conquista da Tríplice Coroa de 2003, quando o clube mineiro venceu o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Da Raposa para o mundo, sua trajetória passou por Mônaco, Internazionale, Manchester City e Roma, além de uma vitoriosa passagem pela Seleção Brasileira, coroada com títulos da Copa América (2004 e 2007) e da Copa das Confederações (2005 e 2009).

Mais do que um lateral, Maicon foi símbolo de uma geração que redefiniu o papel da posição: ofensivo, decisivo e capaz de mudar o rumo dos jogos — seja com assistências ou gols marcantes.

Do Cruzeiro à Europa: o início meteórico

Antes de alcançar o estrelato internacional, Maicon teve um início marcado por superação.

Recusado nas categorias de base do Grêmio, encontrou refúgio no Criciúma, onde seu pai, Manoel Sisenando, era técnico. Pouco tempo depois, foi contratado pelo Cruzeiro, onde rapidamente se tornou titular absoluto e um dos pilares da equipe campeã em 2003 sob o comando de Vanderlei Luxemburgo.

Seu desempenho chamou atenção da Europa, e em 2004, o Mônaco investiu na promessa brasileira.

Na França, Maicon mostrou a versatilidade e potência ofensiva que se tornariam sua marca registrada.

Inter de Milão: auge e idolatria

A consagração veio em 2006, quando Maicon assinou com a Internazionale, da Itália. Sob o comando de José Mourinho, viveu o auge da carreira, conquistando quatro títulos da Serie A, duas Copas da Itália e, principalmente, a Liga dos Campeões da UEFA de 2009–10, o histórico triplete da Inter.

Naquela temporada, o lateral foi eleito o melhor defensor da Europa, superando nomes como Lúcio e Puyol. Incansável na defesa e letal no ataque, Maicon se tornou ídolo absoluto em Milão e um dos jogadores mais respeitados do futebol mundial.

Seu gol antológico contra a Juventus, cortando para dentro e finalizando com precisão no ângulo, é até hoje lembrado como um dos mais belos da década na Serie A.

Passagens por City e Roma

Após seis temporadas na Inter, Maicon transferiu-se para o Manchester City em 2012, buscando um novo desafio. Apesar de não repetir o mesmo brilho na Inglaterra, manteve prestígio e foi contratado no ano seguinte pela Roma, onde voltou a ter regularidade e participou de campanhas sólidas na Serie A. Em três temporadas na equipe romana, foi um dos líderes do elenco e ajudou na formação de jovens atletas, como Florenzi e Manolas.

Últimos anos no Brasil e despedida dos gramados

Depois de mais de uma década na Europa, Maicon retornou ao futebol brasileiro em 2017, defendendo o Avaí no Campeonato Brasileiro. Mesmo aos 36 anos, manteve boa forma física e marcou um gol importante contra o Atlético-PR. Mais tarde, voltou às origens ao assinar com o Criciúma, clube que o revelou nas categorias de base.

O lateral ainda teve breves passagens pelo Villa Nova-MG, pelo Sona Mazza, da Itália, e pelo Tre Penne, de San Marino, onde encerrou oficialmente a carreira. Sua despedida aconteceu em 7 de maio de 2023, num jogo festivo no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma — diante de familiares, amigos e torcedores que acompanharam sua trajetória desde o início.

Seleção Brasileira: títulos e legado

Pela Seleção Brasileira, Maicon acumulou 77 jogos e 7 gols entre 2003 e 2014. Fez parte da geração que conquistou duas Copas Américas (2004 e 2007) e duas Copas das Confederações (2005 e 2009).

Titular na Copa do Mundo de 2010, marcou o primeiro gol do Brasil no torneio — um chute improvável e histórico contra a Coreia do Norte, quase sem ângulo, símbolo de seu estilo explosivo e ousado.

Também participou do elenco na Copa do Mundo de 2014, sua última grande competição com a camisa da Seleção. Apesar do fim conturbado com a equipe, Maicon é lembrado como um dos maiores laterais da era pós-Cafu.

Por onde anda Maicon?

Por onde anda Maicon? Após encerrar a carreira, Maicon (@m13_oficial) segue ligado ao futebol e ao ambiente esportivo. Radicado entre Santa Catarina e a Itália, mantém participação em eventos beneficentes e partidas de veteranos, além de atuar como embaixador de projetos sociais ligados ao esporte de base. Ele tem a Maicon Sisenando Sports, empresa voltada à formação de atletas.

Carismático e respeitado, o "M13" também tem participado de transmissões e eventos da Inter de Milão, clube pelo qual mantém profundo carinho e laços até hoje. O ex-lateral também revelou o desejo de trabalhar na formação de atletas, inspirando-se na nova geração de defensores brasileiros que o apontam como referência.

Clubes em que Maicon jogou

Cruzeiro (2001–2004)

Mônaco (2004–2006)

Internazionale (2006–2012)

Manchester City (2012–2013)

Roma (2013–2016)

Avaí (2017)

Criciúma (2019)

Villa Nova-MG (2020)

ACD Sona Mazza (2021)

Tre Penne (2021–2022)

Títulos e conquistas de Maicon

Cruzeiro

Campeonato Mineiro: 2003

Copa do Brasil: 2003

Campeonato Brasileiro: 2003

Internazionale

Serie A: 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10

Copa da Itália: 2009–10, 2010–11

Supercopa da Itália: 2006, 2008, 2010

Liga dos Campeões da UEFA: 2009–10

Mundial de Clubes da FIFA: 2010

Seleção Brasileira

Copa América: 2004, 2007

Copa das Confederações: 2005, 2009

Um símbolo da era de ouro dos laterais

Maicon encerrou sua trajetória como um dos maiores laterais brasileiros de todos os tempos. Com força, técnica e personalidade, foi símbolo de uma geração vencedora que levou o futebol brasileiro ao topo do mundo e fez história na Europa. Mesmo longe dos gramados, segue como inspiração — exemplo de dedicação, profissionalismo e amor pelo jogo.