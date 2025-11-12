Por onde anda Edmilson, ex-zagueiro do penta?
Edmílson segue ativo no futebol — agora como dirigente e líder de projetos.
Poucos jogadores tiveram uma trajetória tão equilibrada entre sucesso esportivo e legado social quanto José Edmílson Gomes de Moraes, o Edmílson. Nascido em Taquaritinga (SP), em 1976, o zagueiro e volante marcou época pela Seleção Brasileira campeã mundial em 2002 e foi parte do lendário Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, campeão da UEFA Champions League de 2006. O Lance! te conta por onde anda Edmílson.
Conhecido pela elegância na saída de bola e pela leitura de jogo apurada, Edmílson construiu uma carreira sólida, com títulos em três grandes centros do futebol: Brasil, França e Espanha. Mas sua história não se resume aos gramados — após pendurar as chuteiras, ele se tornou dirigente, empreendedor social e embaixador do futebol formativo, inspirando novas gerações.
Hoje, à frente do SKA Brasil, clube referência na formação de jovens atletas, e da Fundação Edmílson, o ex-campeão mundial mantém vivo o espírito que o transformou em símbolo de superação, liderança e responsabilidade social.
Da base em Jaú ao topo com o São Paulo
A história profissional de Edmílson começou no XV de Jaú, onde se destacou ainda adolescente.
Em 1995, transferiu-se para o São Paulo FC, clube em que se consolidou como um dos grandes talentos da nova geração. Pelo Tricolor, conquistou dois Campeonatos Paulistas e mostrou versatilidade, atuando tanto como zagueiro quanto como volante, posição em que se destacava pela visão de jogo e precisão nos passes.
Sua maturidade em campo e postura tática logo chamaram a atenção do futebol europeu.
Em 2000, o Lyon, da França, abriu as portas do Velho Continente para o jogador paulista.
Lyon e o domínio francês
No Olympique Lyonnais, Edmílson foi protagonista de uma das eras mais vitoriosas da história do clube.
Entre 2000 e 2004, conquistou três títulos consecutivos da Ligue 1 e uma Copa da Liga Francesa, tornando-se referência de equilíbrio no meio-campo e liderança defensiva. Suas atuações sólidas o levaram à Seleção Brasileira, onde se firmou entre os nomes de confiança do técnico Luiz Felipe Scolari antes da Copa do Mundo de 2002.
Barcelona: a glória máxima na Europa
Em 2004, Edmílson chegou ao Barcelona por cerca de 10 milhões de euros, reforçando o elenco estrelado de Frank Rijkaard. Após superar uma grave lesão no joelho, o brasileiro teve papel fundamental na retomada da hegemonia do clube catalão, ajudando a conquistar La Liga e a Champions League de 2006, em final contra o Arsenal. Com sua leitura de jogo e capacidade de proteger a defesa, foi peça-chave na engrenagem que unia Ronaldinho, Deco, Eto'o e Puyol.
O título continental coroou uma geração que encantou o mundo e colocou Edmílson entre os poucos brasileiros campeões da Copa do Mundo e da Champions League.
Retorno ao Brasil e fim de carreira
Após deixar o Barça, Edmílson teve breve passagem pelo Villarreal, antes de retornar ao Brasil em 2009 para vestir a camisa do Palmeiras. No Verdão, marcou gols importantes na Libertadores e viveu altos e baixos num período de reformulação do elenco. Jogou ainda no Zaragoza, da Espanha, e encerrou a carreira em 2012 pelo Ceará, acumulando mais de 600 partidas oficiais ao longo de sua trajetória.
Seleção Brasileira: campeão do mundo em 2002
Edmílson defendeu a Seleção Brasileira entre 2000 e 2007, com 40 partidas e um gol marcado. Foi titular na Copa do Mundo de 2002, atuando em seis jogos e marcando um memorável gol de bicicleta contra a Costa Rica. Com elegância e eficiência, foi um dos pilares defensivos da equipe que conquistou o penta no Japão e Coreia do Sul, ao lado de Lúcio, Roque Júnior, Cafu e Roberto Carlos.
Por onde anda Edmílson?
Depois da aposentadoria, Edmílson (@edmilsonoficial_) manteve-se ativo no esporte e nas causas sociais.
É presidente do Futebol Clube SKA Brasil, equipe de base com sede em Santana de Parnaíba (SP), referência em formação técnica e intercâmbio internacional. Também atua como embaixador global das escolas do FC Barcelona e jogador do Barça Legends, representando o clube catalão em eventos e partidas comemorativas.
Desde 2005, lidera a Fundação Edmílson, projeto social que promove educação, cultura e esporte para crianças em vulnerabilidade social em sua cidade natal. Em 2025, foi nomeado embaixador temático de esportes de Paulínia, reforçando sua imagem como um líder social e promotor de oportunidades através do futebol.
Clubes em que Edmílson jogou
- XV de Jaú
- São Paulo (1994–2000)
- Lyon (2000–2004)
- Barcelona (2004–2008)
- Villarreal (2008)
- Palmeiras (2009)
- Real Zaragoza (2010–2011)
- Ceará (2011)
Títulos principais de Edmílson
São Paulo
- Campeonato Paulista: 1998, 2000
Lyon
- Ligue 1: 2001–02, 2002–03, 2003–04
- Copa da Liga Francesa: 2001
Barcelona
- La Liga: 2004–05, 2005–06
- UEFA Champions League: 2005–06
Seleção Brasileira
- Copa do Mundo: 2002
