Por onde anda Edmilson, ex-zagueiro do penta?

Jogou pelo Barcelona, conquistando a UEFA Champions League em 2006 e teve passagens pelo São Paulo e Lyon.

José Edmílson nasceu em 1976, em Taquaritinga (SP), e foi campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002.

Poucos jogadores tiveram uma trajetória tão equilibrada entre sucesso esportivo e legado social quanto José Edmílson Gomes de Moraes, o Edmílson. Nascido em Taquaritinga (SP), em 1976, o zagueiro e volante marcou época pela Seleção Brasileira campeã mundial em 2002 e foi parte do lendário Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, campeão da UEFA Champions League de 2006. O Lance! te conta por onde anda Edmílson.

Conhecido pela elegância na saída de bola e pela leitura de jogo apurada, Edmílson construiu uma carreira sólida, com títulos em três grandes centros do futebol: Brasil, França e Espanha. Mas sua história não se resume aos gramados — após pendurar as chuteiras, ele se tornou dirigente, empreendedor social e embaixador do futebol formativo, inspirando novas gerações.

Hoje, à frente do SKA Brasil, clube referência na formação de jovens atletas, e da Fundação Edmílson, o ex-campeão mundial mantém vivo o espírito que o transformou em símbolo de superação, liderança e responsabilidade social.

Da base em Jaú ao topo com o São Paulo

A história profissional de Edmílson começou no XV de Jaú, onde se destacou ainda adolescente.

Em 1995, transferiu-se para o São Paulo FC, clube em que se consolidou como um dos grandes talentos da nova geração. Pelo Tricolor, conquistou dois Campeonatos Paulistas e mostrou versatilidade, atuando tanto como zagueiro quanto como volante, posição em que se destacava pela visão de jogo e precisão nos passes.

Sua maturidade em campo e postura tática logo chamaram a atenção do futebol europeu.

Em 2000, o Lyon, da França, abriu as portas do Velho Continente para o jogador paulista.

Lyon e o domínio francês

No Olympique Lyonnais, Edmílson foi protagonista de uma das eras mais vitoriosas da história do clube.

Entre 2000 e 2004, conquistou três títulos consecutivos da Ligue 1 e uma Copa da Liga Francesa, tornando-se referência de equilíbrio no meio-campo e liderança defensiva. Suas atuações sólidas o levaram à Seleção Brasileira, onde se firmou entre os nomes de confiança do técnico Luiz Felipe Scolari antes da Copa do Mundo de 2002.

Barcelona: a glória máxima na Europa

Em 2004, Edmílson chegou ao Barcelona por cerca de 10 milhões de euros, reforçando o elenco estrelado de Frank Rijkaard. Após superar uma grave lesão no joelho, o brasileiro teve papel fundamental na retomada da hegemonia do clube catalão, ajudando a conquistar La Liga e a Champions League de 2006, em final contra o Arsenal. Com sua leitura de jogo e capacidade de proteger a defesa, foi peça-chave na engrenagem que unia Ronaldinho, Deco, Eto'o e Puyol.

O título continental coroou uma geração que encantou o mundo e colocou Edmílson entre os poucos brasileiros campeões da Copa do Mundo e da Champions League.

Retorno ao Brasil e fim de carreira

Após deixar o Barça, Edmílson teve breve passagem pelo Villarreal, antes de retornar ao Brasil em 2009 para vestir a camisa do Palmeiras. No Verdão, marcou gols importantes na Libertadores e viveu altos e baixos num período de reformulação do elenco. Jogou ainda no Zaragoza, da Espanha, e encerrou a carreira em 2012 pelo Ceará, acumulando mais de 600 partidas oficiais ao longo de sua trajetória.

Seleção Brasileira: campeão do mundo em 2002

Edmílson defendeu a Seleção Brasileira entre 2000 e 2007, com 40 partidas e um gol marcado. Foi titular na Copa do Mundo de 2002, atuando em seis jogos e marcando um memorável gol de bicicleta contra a Costa Rica. Com elegância e eficiência, foi um dos pilares defensivos da equipe que conquistou o penta no Japão e Coreia do Sul, ao lado de Lúcio, Roque Júnior, Cafu e Roberto Carlos.

Por onde anda Edmílson?

Depois da aposentadoria, Edmílson (@edmilsonoficial_) manteve-se ativo no esporte e nas causas sociais.

É presidente do Futebol Clube SKA Brasil, equipe de base com sede em Santana de Parnaíba (SP), referência em formação técnica e intercâmbio internacional. Também atua como embaixador global das escolas do FC Barcelona e jogador do Barça Legends, representando o clube catalão em eventos e partidas comemorativas.

Desde 2005, lidera a Fundação Edmílson, projeto social que promove educação, cultura e esporte para crianças em vulnerabilidade social em sua cidade natal. Em 2025, foi nomeado embaixador temático de esportes de Paulínia, reforçando sua imagem como um líder social e promotor de oportunidades através do futebol.

Clubes em que Edmílson jogou

XV de Jaú

São Paulo (1994–2000)

Lyon (2000–2004)

Barcelona (2004–2008)

Villarreal (2008)

Palmeiras (2009)

Real Zaragoza (2010–2011)

Ceará (2011)

Títulos principais de Edmílson

São Paulo

Campeonato Paulista: 1998, 2000

Lyon

Ligue 1: 2001–02, 2002–03, 2003–04

Copa da Liga Francesa: 2001

Barcelona

La Liga: 2004–05, 2005–06

UEFA Champions League: 2005–06

Seleção Brasileira