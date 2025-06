Por onde anda Fábio Costa, ex-goleiro de Corinthians e Santos?

Personalidade forte, estilo de jogo agressivo e uma trajetória repleta de títulos e polêmicas. Assim pode ser resumida a carreira de Fábio Costa, ex-goleiro de Santos, Corinthians, Vitória e da Seleção Brasileira. Reconhecido como um dos grandes nomes da posição no futebol brasileiro dos anos 2000, o baiano pendurou as luvas em 2013, mas segue ligado ao esporte. O Lance! te conta por onde anda Fábio Costa.

Natural de Camaçari, Bahia, Fábio Costa nasceu em 27 de novembro de 1977. Começou a trajetória nas categorias de base do Bahia, passando ainda por Cruzeiro e PSV Eindhoven, antes de se profissionalizar no Vitória. Foi no Rubro-Negro baiano que despontou para o cenário nacional, com títulos e algumas polêmicas que já anunciavam seu temperamento explosivo.

Vitória, os primeiros títulos e o início da fama

Fábio Costa estreou como profissional pelo Vitória em 1996. Entre 1996 e 1999, foi peça importante em um dos períodos mais vitoriosos do clube, conquistando três Campeonatos Baianos (1996, 1997 e 1999) e duas Copas do Nordeste (1997 e 1999). Seu estilo agressivo e personalidade forte logo chamaram atenção da imprensa e dos adversários.

Em 1999, protagonizou um dos episódios mais marcantes de sua passagem: após uma confusão em campo contra o Atlético-MG, acabou envolvido em uma briga generalizada, um prenúncio do temperamento que o acompanharia por toda a carreira.

Primeira passagem pelo Santos: o auge da carreira

Contratado pelo Santos em fevereiro de 2000, Fábio Costa viveu no Peixe seus melhores anos. Fez parte do elenco campeão brasileiro de 2002, que revelou ao mundo as estrelas Robinho e Diego. Naquela campanha, assumiu a titularidade nas quartas de final e foi peça decisiva na conquista, com defesas importantes na final contra o Corinthians.

Em 2003, foi vice-campeão da Copa Libertadores, tendo novamente boas atuações, apesar de uma falha marcante nas oitavas contra o Nacional, que ele mesmo compensou na disputa de pênaltis.

Sua performance no Santos o levou à Seleção Brasileira, sendo convocado para a Copa das Confederações de 2001 por Émerson Leão.

Corinthians: título brasileiro e polêmicas

Em 2003, Fábio Costa assinou com o Corinthians, um movimento polêmico por se tratar de um ex-jogador do Santos. No Parque São Jorge, viveu um ciclo de altos e baixos. Apesar de ser barrado por Daniel Passarella em determinado momento, recuperou a vaga com Antônio Lopes e foi titular na conquista do Campeonato Brasileiro de 2005, em um time estrelado por Carlitos Tevez e outros nomes de peso.

No entanto, o desgaste com a diretoria e com o empresário Kia Joorabchian fez com que sua passagem pelo Timão se encerrasse no final daquele ano.

Retorno de Fábio Costa ao Santos e os últimos anos como goleiro

De volta ao Santos em 2006, Fábio Costa manteve seu nível alto. Foi bicampeão paulista em 2006 e 2007, consolidando-se como titular absoluto e alcançando a marca de 300 jogos pelo clube.

Seu temperamento, porém, voltou a gerar polêmicas. Em 2006, após falha em um jogo contra o Fluminense, foi hostilizado por torcedores e acabou se envolvendo em uma confusão violenta na saída da Vila Belmiro.

Em campo, ainda brilhou até 2009, quando uma fratura no pé o afastou dos gramados. Ao retornar, não foi mais aproveitado com frequência e acabou sendo emprestado para o Atlético Mineiro em 2010 e depois para o São Caetano em 2013.

Sua passagem pelo Azulão, no entanto, ficou marcada por novos episódios de temperamento difícil, incluindo uma acusação de injúria racial por um companheiro de equipe, o lateral Samuel Santos. Após isso, foi afastado e disputou apenas dois jogos pelo clube.

Por onde anda Fábio Costa?

Em 15 de dezembro de 2013, Fábio Costa anunciou oficialmente sua aposentadoria, encerrando uma carreira de 345 jogos pelo Santos, número que o coloca como o segundo goleiro que mais defendeu o clube, atrás apenas de Manga.

Logo após se aposentar, Fábio Costa se manteve ligado ao futebol, sendo anunciado em 2016 como gerente de futebol do União Barbarense. Além disso, atua como empresário e gestor de carreira de jogadores, aproveitando sua experiência de quase duas décadas no esporte.

Hoje, aos 47 anos, segue trabalhando nos bastidores do futebol e eventualmente participa de programas esportivos e eventos beneficentes. Embora polêmico, é respeitado como um dos grandes goleiros de sua geração, com uma carreira marcada por títulos, personalidade forte e momentos inesquecíveis.

Clubes em que Fábio Costa atuou