Por onde anda Dagoberto, ex-atacante do São Paulo?

Velocidade, habilidade, gols e títulos. Assim foi marcada a trajetória de Dagoberto Pelentier de Jesus, ou simplesmente Dagoberto, um dos atacantes mais destacados do futebol brasileiro nos anos 2000 e início da década de 2010. Com passagens vitoriosas por Atlético Paranaense, São Paulo, Internacional e Cruzeiro, o paranaense nascido em Dois Vizinhos encerrou a carreira em 2019 e hoje leva uma vida bem diferente, como empresário no ramo gastronômico. O Lance! te conta por onde anda Dagoberto.

Apelidado de “Dagol” ou “Dagolberto” pelos torcedores, Dagoberto ficou conhecido por seu estilo arrojado, dribles rápidos e bom posicionamento ofensivo. Embora as lesões tenham limitado parte de sua carreira, seus números e conquistas fazem dele um nome respeitado na história recente de clubes como o São Paulo e o Cruzeiro.

Início no Atlético Paranaense: promessa e primeira lesão

Aos 14 anos, Dagoberto iniciou a trajetória no PSTC, revelador de talentos no Paraná. Em 2001, transferiu-se para o Atlético Paranaense, onde rapidamente subiu ao profissional e ajudou o Furacão a conquistar o título de Campeão Brasileiro de 2001, como reserva.

Nas temporadas seguintes, explodiu como titular e foi destaque nas seleções de base do Brasil, faturando o título da Copa do Mundo Sub-20 de 2003. Mas sua ascensão foi interrompida por graves lesões: em 2004, sofreu ruptura de ligamento no joelho, e em 2005 voltou a se lesionar gravemente, ficando grande parte do ano afastado.

Além das lesões, enfrentou disputas judiciais com o Atlético, o que azedou a relação com o clube. Após pagar a multa rescisória, Dagoberto transferiu-se em 2007 para o São Paulo, após longa novela jurídica.

Grande fase de Dagoberto no São Paulo: títulos e protagonismo

No São Paulo, Dagoberto viveu talvez a fase mais consistente da carreira. De 2007 a 2011, foi titular em diversas campanhas e conquistou o bicampeonato brasileiro em 2007 e 2008.

Logo em sua estreia, deu passe para o gol da vitória na Libertadores, contra o Grêmio. Aos poucos, tornou-se peça fundamental no ataque são-paulino, contribuindo com gols e assistências.

Em 2011, viveu sua melhor temporada pelo Tricolor: foi o artilheiro da equipe, com 22 gols, e também o maior assistente. Apesar de rusgas com o técnico Paulo César Carpegiani e indefinições contratuais, manteve a regularidade e saiu de forma respeitada pela torcida.

Internacional e Cruzeiro: mais títulos nacionais

Após deixar o São Paulo, Dagoberto assinou com o Internacional em 2012. Teve um bom início, com gols importantes no Campeonato Gaúcho e no Brasileirão, mas voltou a sofrer com lesões, que atrapalharam sua continuidade no clube.

Em 2013, transferiu-se para o Cruzeiro, onde voltou a brilhar. Com a camisa celeste, sagrou-se bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, fazendo parte de um dos melhores times do período. Embora não fosse mais o protagonista, Dagoberto teve papel importante nas conquistas e entrou para o seleto grupo de jogadores com cinco títulos brasileiros na carreira.

Últimos anos como jogador e aposentadoria

Após a passagem pelo Cruzeiro, viveu breves experiências por Vasco da Gama (2015) e Vitória (2016), mas as frequentes lesões limitaram seu desempenho. Depois de quase um ano parado, decidiu tentar algo novo e foi atuar no San Francisco Deltas, nos Estados Unidos, em 2017, conquistando o título da NASL.

Em 2018, voltou ao Brasil para defender o Londrina, onde surpreendeu: mesmo com idade avançada e após tantas lesões, foi artilheiro da Série B, com 17 gols em 19 jogos, encerrando a carreira em alta.

Em setembro de 2019, anunciou oficialmente a aposentadoria, após rescindir contrato com o Londrina.

Por onde anda Dagoberto?

Desde que pendurou as chuteiras, Dagoberto se reinventou. Investiu no ramo gastronômico e tornou-se empresário do setor de hamburguerias, com lojas em Curitiba, administradas em parceria com a família da esposa, Thaysa, fisioterapeuta com quem se casou em 2004.

Além disso, mantém laços com o futebol: participou da Legends Cup 2019 com o time de veteranos do São Paulo, sendo campeão e eleito craque do torneio, marcando dois gols na final contra o Barcelona Legends.

Pai de três filhos e vivendo uma rotina mais familiar, Dagoberto demonstra estar realizado após a transição de carreira. Nas redes sociais, compartilha momentos da vida pessoal e de seus empreendimentos, além de manifestar carinho pelos clubes onde jogou.

Clubes em que Dagoberto atuou