Por onde anda Reinaldo, ex-Atlético-MG?

Reinaldo Lima, ou simplesmente Reinaldo, é um dos maiores ídolos da história do Atlético-MG e um dos atacantes mais talentosos que o futebol brasileiro já produziu. Conhecido por sua habilidade, finalização precisa e visão de jogo, ele se destacou como um dos maiores artilheiros do Galo e escreveu capítulos memoráveis no futebol nacional. O Lance! te conta por onde anda Reinaldo.

A trajetória de Reinaldo

Reinaldo começou sua carreira no Atlético-MG, em 1973, ainda muito jovem. Não demorou para se firmar como titular e se tornar a grande referência ofensiva do time. Ao longo de sua trajetória no clube, ele marcou 255 gols em 475 partidas, o que o coloca como o maior artilheiro da história do Galo.

Ele foi peça-chave em diversas conquistas estaduais e no vice-campeonato brasileiro de 1977, quando o Atlético perdeu para o São Paulo na decisão. Reinaldo também é lembrado por sua postura fora de campo, onde demonstrou engajamento social e se posicionou contra injustiças.

Sua carreira foi marcada por inúmeros problemas físicos, especialmente nos joelhos, o que limitou sua longevidade no esporte. Mesmo assim, ele brilhou por onde passou. Após sua saída do Atlético-MG, Reinaldo teve passagens curtas por outros clubes brasileiros, incluindo Palmeiras, Cruzeiro e Rio Negro.

No cenário internacional, Reinaldo também jogou pelo BK Häcken, da Suécia, e pelo Telstar, da Holanda. Embora essas experiências não tenham sido tão marcantes quanto sua trajetória no Atlético, elas ajudaram a consolidar sua experiência como jogador.

Clubes da carreira

1973–1985: Atlético-MG

1985: Palmeiras

1986: Rio Negro

1986: Cruzeiro

1987: BK Häcken

1987–1988: Telstar

Além disso, Reinaldo também se aventurou como técnico, com passagens por equipes como Valério, Mamoré, Villa Nova e Ipatinga.

Por onde anda Reinaldo?

Após se aposentar dos gramados, Reinaldo dedicou-se a causas sociais e políticas, sempre mantendo sua ligação com o esporte. Ele foi candidato a cargos públicos em Minas Gerais, embora tenha se afastado das disputas eleitorais nos últimos anos.

Além de sua atuação política, Reinaldo permanece como uma figura influente no Atlético-MG, participando de eventos históricos e comemorativos relacionados ao clube. Ele também é uma presença constante em debates sobre futebol e em projetos voltados para a inclusão social por meio do esporte.

Atualmente, Reinaldo vive em Belo Horizonte e dedica boa parte de seu tempo a palestras e eventos esportivos, onde compartilha suas experiências de vida e de carreira. Apesar das limitações físicas decorrentes de lesões sofridas ao longo da carreira, ele continua ativo e engajado, sendo inspiração para muitos jovens atletas.

O impacto de Reinaldo no futebol

Reinaldo é considerado um símbolo do futebol mineiro e um dos grandes nomes do esporte no Brasil. Seu legado vai além dos gols e das conquistas: ele é lembrado por sua personalidade carismática e pela forma como enfrentou desafios dentro e fora dos campos.

Seu estilo de jogo refinado e sua capacidade de decidir partidas fizeram dele um dos jogadores mais marcantes de sua geração. O reconhecimento de seu talento é evidente, tanto que sua idolatria no Atlético-MG segue forte entre os torcedores, mesmo décadas após sua aposentadoria.