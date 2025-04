Por onde anda Raúl González, o eterno camisa 7 do Real Madrid?

Após sair do Real em 2010, jogou no Schalke 04, Al Sadd e New York Cosmos.

Raúl González é um ícone do futebol espanhol, conhecido como o camisa 7 do Real Madrid.

Raúl González Blanco é um dos maiores nomes da história do futebol espanhol. Nascido em Madri, ele foi o camisa 7 emblemático do Real Madrid, onde jogou por 16 temporadas e se consolidou como ídolo absoluto. Durante sua passagem pelos Merengues, Raúl marcou 323 gols em 741 partidas, venceu seis La Ligas, três Ligas dos Campeões, quatro Supercopas da Espanha, duas Copas Intercontinentais e uma Supercopa da UEFA. Foi ainda o capitão do clube por vários anos, conhecido como "El Capitán". O Lance! te conta por onde anda Raúl González.

Após deixar o Real em 2010, Raúl seguiu para o futebol alemão, onde defendeu o Schalke 04 por duas temporadas. Na Alemanha, venceu a Copa da Alemanha (DFB-Pokal) e a Supercopa local. Posteriormente, teve passagens pelo Al Sadd, no Catar, e pelo New York Cosmos, nos Estados Unidos, antes de se aposentar em 2015.

Em nível internacional, Raúl disputou 102 jogos pela seleção espanhola entre 1996 e 2006, marcando 44 gols e sendo, por muitos anos, o maior artilheiro da história da Fria da F\u00uria. Participou de três Copas do Mundo e duas Eurocopas, sendo figura-chave em um período de transição antes da era dourada da Espanha.

Por onde anda Raúl González?

Desde sua aposentadoria dos gramados, Raúl continuou no futebol. Em 2018, iniciou sua carreira de treinador nas categorias de base do Real Madrid. No ano seguinte, assumiu o comando do Real Madrid Castilla, a equipe B do clube. Desde então, tem desempenhado um papel importante no desenvolvimento de jovens talentos, sendo visto como uma opção futura para o cargo de treinador do time principal.

Sob seu comando, o Castilla disputou as fases finais da terceira divisão espanhola e revelou vários jogadores que chegaram ao elenco principal. Raúl é conhecido por seu estilo disciplinado, foco no coletivo e formação de jogadores com perfil técnico e tático apurado.

Clubes por onde passou

Real Madrid (1994–2010)

Maior ídolo da história recente do clube, Raúl vestiu a camisa 7 com classe por 16 anos. Ganhou todos os títulos possíveis e deixou um legado inesquecível.

Schalke 04 (2010–2012)

Com a camisa do time alemão, mostrou que ainda tinha muito a oferecer, conquistando títulos nacionais e brilhando na Champions League.

Al Sadd (2012–2014)

No futebol do Catar, foi campeão nacional e se tornou uma referência também fora da Europa.

New York Cosmos (2014–2015)

Encerrando a carreira nos Estados Unidos, Raúl conquistou o Soccer Bowl com o Cosmos e passou a atuar também nos bastidores do clube.

Vida e legado

Raúl é casado desde 1999 com Mamen Sanz e tem cinco filhos. Além do futebol, é conhecido por sua discrição, disciplina e profissionalismo exemplar. Nunca foi expulso em toda a carreira, algo raro para quem disputou quase mil partidas oficiais.

Seu legado como jogador é reconhecido mundialmente. Foi incluído na lista FIFA 100 dos maiores jogadores vivos feita por Pelé, ganhou prêmios individuais importantes e foi diversas vezes artilheiro de torneios como a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol. Hoje, segue construindo sua história no banco de reservas, com o mesmo espírito vencedor de quando vestia chuteiras.