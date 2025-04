Por onde anda Didier Drogba, ex-craque do Chelsea?

Didier Drogba é um dos nomes mais marcantes da história recente do futebol mundial. Atacante de muita força, presença de área e conhecido como o "homem dos grandes jogos", o marfinense marcou uma geração com atuações decisivas pelo Chelsea, onde se tornou ídolo eterno. Ele é até hoje o maior artilheiro estrangeiro da história do clube inglês e responsável direto pelo inédito título da UEFA Champions League em 2012. O Lance! te conta por onde anda Didier Drogba.

Drogba também foi o maior goleador da Seleção da Costa do Marfim, liderando o país em três Copas do Mundo (2006, 2010 e 2014) e duas finais da Copa Africana de Nações. Fora dos gramados, ganhou destaque por seu papel como pacificador durante a guerra civil no seu país, sendo reconhecido pela ONU como embaixador e listado entre as 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time.

Ao longo de sua carreira, o atacante colecionou títulos e gols por onde passou. Além do Chelsea, vestiu camisas de clubes como Marseille, Galatasaray, Shanghai Shenhua e Montreal Impact, sempre com impacto imediato. Mas afinal, o que faz Didier Drogba hoje em dia? Onde anda o ídolo africano?

Por onde anda Didier Drogba?

Desde sua aposentadoria dos gramados em 2018, após atuar como jogador e coproprietário do Phoenix Rising, dos Estados Unidos, Drogba segue atuando em frentes diversas fora das quatro linhas. Ele se mantém ativo como embaixador da ONU, participa de ações humanitárias e é vice-presidente da organização Peace and Sport, sediada em Mônaco, que promove o esporte como ferramenta de inclusão e transformação social.

Além disso, Drogba se aventurou em iniciativas ligadas ao esporte e à mídia. Já participou como apresentador do Ballon d’Or (Bola de Ouro) em diversas edições e se envolve com projetos de desenvolvimento esportivo na África. Em 2020, tentou se eleger presidente da Federação Marfinense de Futebol, com a proposta de modernizar o futebol do país, mas não conseguiu apoio político suficiente para concorrer.

Fora isso, o ex-jogador mantém uma presença constante em eventos beneficentes e continua engajado com a Fundação Didier Drogba, que financia projetos de saúde e educação na Costa do Marfim. Ainda que não atue mais profissionalmente, o impacto de Drogba no futebol e na sociedade continua sendo enorme.

Clubes que Didier Drogba defendeu

Didier Drogba teve uma carreira construída gradualmente, começando tarde no futebol profissional, mas compensando com gols decisivos e títulos em peso. Abaixo, a lista dos clubes por onde passou:

Le Mans (França) – 1998 a 2002

Guingamp (França) – 2002 a 2003

Olympique de Marseille (França) – 2003 a 2004

Chelsea (Inglaterra) – 2004 a 2012

Shanghai Shenhua (China) – 2012 a 2013

Galatasaray (Turquia) – 2013 a 2014

Chelsea (Inglaterra) – 2014 a 2015 (segunda passagem)

Montreal Impact (Canadá/MLS) – 2015 a 2016

Phoenix Rising (EUA) – 2017 a 2018

Ao longo da carreira, Drogba disputou mais de 500 jogos oficiais, marcou 212 gols por clubes e 65 gols pela seleção da Costa do Marfim, em 105 partidas.

Didier e o Chelsea: uma história de amor

No Chelsea, Drogba virou sinônimo de decisão. Em 226 jogos na sua primeira passagem pelo clube, ele marcou 100 gols e levantou quatro títulos da Premier League, quatro FA Cups, três Copas da Liga Inglesa e a tão sonhada Champions League, onde foi herói da final contra o Bayern de Munique, em 2012.

Ele é o quarto maior artilheiro da história do clube e foi eleito pelos torcedores como o maior jogador do Chelsea de todos os tempos em votação realizada pela Chelsea Magazine. Em finais, Drogba tinha um desempenho quase sobrenatural: marcou 10 gols em 10 decisões e ficou conhecido como o "clutch player", expressão usada para definir atletas que decidem em momentos cruciais.