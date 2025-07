Por onde anda Paulinho Kobayashi, ex-atacante do Santos?

Atualmente é técnico do ABC, consolidando sua reputação no cenário nacional.

Brilhou no América de Natal, sendo artilheiro da Copa do Nordeste em 1998.

Paulinho Kobayashi fez parte de uma geração de atacantes versáteis e incansáveis que rodaram por dezenas de clubes no futebol brasileiro. Com passagens marcantes por equipes como Santos, São Caetano e Portuguesa, ele também acumulou experiência internacional na Grécia e encerrou a carreira com quase 20 anos como jogador profissional. Saiba por onde anda Paulinho Kobayashi.

De Osasco para o mundo

Nascido em Osasco, em 1970, Kobayashi iniciou a carreira no São Caetano e teve visibilidade nacional ao jogar pelo Santos, em 1994. Teve passagens rápidas por Atlético-PR, Vitória, Ponte Preta, Portuguesa, Ceará e outros, mas ganhou projeção no América de Natal, onde brilhou na conquista da Copa do Nordeste de 1998 — sendo artilheiro do torneio e protagonista da campanha.

Após temporadas no futebol grego, voltou ao Brasil e seguiu em clubes como CRAC, Brasiliense, Bragantino e encerrou a carreira em 2009, no interior paulista. No mesmo ano, iniciou sua trajetória como treinador, acumulando funções em mais de 20 clubes e construindo uma reputação sólida, especialmente no Nordeste.

Seu trabalho mais emblemático como técnico veio em 2023, quando comandou o Ferroviário no título invicto da Série D do Campeonato Brasileiro, com a melhor campanha da competição. Em 2024, assumiu o ABC na disputa da Série C, reforçando sua presença como um dos técnicos mais respeitados do cenário regional.

Por onde anda Paulinho Kobayashi, ex-jogador do Santos?

Após uma carreira como atacante que passou por grandes e médios clubes do Brasil, Paulinho Kobayashi reinventou-se como treinador. Desde 2010, já dirigiu mais de 20 equipes — entre elas Portuguesa Santista, Francana, Penapolense, Altos-PI, Imperatriz-MA, Floresta, América-RN, River-PI e Moto Club.

Seu trabalho mais notável até agora aconteceu no Ferroviário-CE, onde conquistou o Campeonato Brasileiro da Série D em 2023, com campanha invicta e consistência tática elogiada. A equipe também foi semifinalista do Cearense e disputou boas campanhas na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste sob seu comando.

Em maio de 2024, assumiu o ABC de Natal para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, mantendo-se ativo no cenário nacional. Conhecido por sua seriedade e capacidade de montar elencos competitivos com baixo investimento, Kobayashi se consolida como técnico especialista em acessos e reconstruções de clubes do interior.

Clubes em que Paulinho Kobayashi atuou

São Caetano (1989–1992)

Portuguesa (1993)

Santos (1994)

Atlético-PR (1995)

Rio Branco-SP (1995)

Vitória (1995)

Caxias (1996)

Ponte Preta (1996)

Portuguesa Santista (1997)

Atlético Goianiense

América-RN (1998, 2005, 2009)

Ceará

Iraklis Thessaloniki – Grécia (1998–1999)

Panachaiki – Grécia

AEK Atenas – Grécia

Ionikos – Grécia

Villa Nova-MG (2004)

União São João

Vila Nova-GO

Mineiros

CRAC (2005, 2008)

Brasiliense

Guaratinguetá

Bragantino (2009)

Paulinho Kobayashi é lembrado principalmente pelo brilho no América-RN e pela longa carreira como atacante em clubes de diversas regiões.

Hoje, como treinador, Paulinho continua escrevendo sua história no futebol brasileiro, transformando o conhecimento de campo em acessos e conquistas fora das quatro linhas.