Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 13:53 • Rio de Janeiro

Liverpool e Chelsea realizam uma grande rivalidade do futebol inglês, que se intensificou em anos recentes, com a compra dos Blues por Abramovich, que colocou o time de Londres em um patamar acima do que era anteriormente. Quer saber quem mais venceu no clássico entre Liverpool e Chelsea? O Lance! te conta.

Quem mais venceu na história do clássico entre Liverpool e Chelsea?

Segundo o site especializado em transferências e mercado da bola, Transfermarkt, o primeiro clássico entre Liverpool e Chelsea aconteceu na temporada 1912/13, pelo Campeonato Inglês. Na ocasião, os Reds saíram vencedores, pelo placar de 2 a 1.

Desde então, as estatísticas computam um total de 172 partidas entre as equipes, sendo a grande maioria pelo Campeonato Inglês (contabilizando a era Premier League e o período em que a competição era organizada pela Federação Inglesa). Os maiores confrontos entre as equipes aconteceram pela Champions League, onde já decidiram três semifinais da competição, nas temporadas 2004/05, 2006/07 e 2007/08, com duas classificações para o Liverpool e uma para o Chelsea.

Dos 172 confrontos realizados pelos clubes, o Liverpool é quem leva vantagem no clássico. Os Reds possuem um total de 76 vitórias, enquanto o Chelsea vem atrás com 53 jogos a seu favor. Além disso, o embate entre os clubes ingleses também já computou outros 43 empates.

O último clássico entre Liverpool e Chelsea que rendeu uma final foi em uma Copa da Liga Inglesa, último título de Jurgen Klopp pelos Reds (Foto: Adrian DENNIS / AFP)

Confira os títulos dos clubes ingleses

A equipe do Liverpool é a segunda maior vencedora nacional e com mais títulos europeus da Inglaterra. Ao todo, são 19 títulos do Campeonato Inglês, oito Copas da Inglaterra, 10 Copas da Liga Inglesa, 16 Supercopas da Inglaterra, além de seis taças da Liga dos Campeões da Europa e mais três títulos da Europa League.

Já o Chelsea possui como seus títulos mais relevantes: seis troféus do Campeonato Inglês, oito da Copa da Inglaterra, cinco da Copa da Liga Inglesa, quatro da Supercopa da Inglaterra, duas taças da Europa League, além de outros dois troféus da Liga dos Campeões da Europa.