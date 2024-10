Veja as estatísticas do clássico entre Manchester City e Liverpool (Foto: DARREN STAPLES / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 17:27 • Rio de Janeiro

Manchester City e Liverpool fazem um grande clássico no futebol inglês, que foi crescendo em termos de rivalidade principalmente na era Guardiola, no comando técnico dos Citizens, e no período em que o alemão Jurgen Klopp esteve na comissão dos Reds. Quer saber quem mais venceu no clássico entre Manchester City e Liverpool? O Lance! te conta.

Manchester City e Liverpool fazem um dos grandes clássicos da atualidade do futebol (Foto: OLI SCARFF / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quem mais venceu na história do clássico entre Manchester City e Liverpool?

O primeiro clássico entre Manchester City e Liverpool aconteceu no ano de 1893, pela segunda divisão do Campeonato Inglês. Na ocasião, os Reds saíram vencedores, com uma vitória pelo placar de 1 a 0. A rivalidade entre as duas equipes se intensificou após a compra dos Citizens, além da retomada do Liverpool em montar elencos competitivos, no final da década de 2010. Nos últimos anos, são as equipes que mais venceram títulos no futebol da Inglaterra.

No total, foram 196 partidas em que as equipes se enfrentaram, sendo elas: 172 vezes pelo Campeonato Inglês (contanto aqui a era Premier League e quando a competição era realizada pela FA), quatro vezes pela segunda divisão, oito pela Copa da Inglaterra, oito pela Copa da Liga Inglesa, duas pela Champions League e duas pela Supercopa da Inglaterra.

Quem tem a maior vantagem no confronto é a equipe de Liverpool, com ampla vantagem sobre o rival. Destas 172 partidas, os Reds venceram 93 vezes, contra apenas 50 vitórias dos Citizens. Além disso, 53 empates também aconteceram no confronto.

Veja os títulos mais relevantes conquistados pelas equipes (Foto: NIGEL RODDIS / AFP)

Confira os títulos dos clubes ingleses

A equipe do Liverpool é a segunda maior vencedora nacional e com mais títulos europeus da Inglaterra. Ao todo, são 19 títulos do Campeonato Inglês, oito Copas da Inglaterra, 10 Copas da Liga Inglesa, 16 Supercopas da Inglaterra, além de seis taças da Liga dos Campeões da Europa e mais três títulos da Europa League.

Já o Manchester City possui 39 títulos no total. Os mais importantes ficam com 10 Campeonatos Ingleses, sete Copas da Inglaterra, oito Copas da Liga Inglesa, sete Supercopas da Inglaterra e uma Champions League. O clube ainda ganhou a tríplice coroa na temporada 2022/23.