Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 14:30 • Rio de Janeiro

Dois dos maiores clubes do futebol inglês, Liverpool e Arsenal fazem um dos grandes clássicos entre equipes dos seis maiores times da Inglaterra, também chamados de "Big Six". Quer saber quem mais venceu no clássico entre Liverpool e Arsenal? O Lance! te conta.

Confira as estatísticas do clássico entre Liverpool e Arsenal (Foto: AFP PHOTO / BEN STANSALL)

Quem mais venceu na história do clássico entre Liverpool e Arsenal?

Segundo o site especializado em transferências, Transfermarkt, o primeiro clássico entre Liverpool e Arsenal aconteceu na temporada 1911/12, pelo Campeonato Inglês. Na ocasião, Reds e Gunners acabaram empatando pelo placar de 2 a 2.

Ao todo, 209 partidas foram computadas pelo clássico de Liverpool e Arsenal, sendo a gigantesca maioria destes jogos sendo disputados pelo Campeonato Inglês (tanto na era Premier League quanto nos tempos em que a competição era organizada pela Federação Inglesa). Como confrontos importantes na história do clássico, as equipes já fizeram algumas finais de FA Cup (a Copa da Inglaterra), mas também decidiram vaga para uma semifinal de Champions League na temporada 2007/08, com vitória do time de Liverpool.

No total, o clássico entre Liverpool e Arsenal já entregou aos espectadores 209 partidas, e o retrospecto é equilibrado. A vantagem do confronto fica com os Reds, que venceram 79 jogos, enquanto os Gunners tiveram resultados positivos em 70 oportunidades. O embate ainda teve outros 60 jogos que terminaram empatados.

Veja os títulos mais importantes conquistados pelas equipes (Foto: AFP)

Confira os títulos dos clubes ingleses

A equipe do Liverpool é a segunda maior vencedora nacional e com mais títulos europeus da Inglaterra. Ao todo, são 19 títulos do Campeonato Inglês, oito Copas da Inglaterra, 10 Copas da Liga Inglesa, 16 Supercopas da Inglaterra, além de seis taças da Liga dos Campeões da Europa e mais três títulos da Europa League.

Já o Arsenal tem como títulos mais relevantes: 13 títulos do Campeonato Inglês, 14 títulos da Copa da Inglaterra (FA Cup), duas Copas da Liga Inglesa e mais 17 taças da Supercopa da Inglaterra. O clube londrino chegou em apenas uma final de Champions League ao longo de sua história