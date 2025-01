Por onde anda Paulo Almeida, ex-Santos e Benfica?

Paulo Almeida foi um dos grandes líderes do Santos no início dos anos 2000, sendo capitão do time que encerrou o jejum de títulos do clube com a conquista do Campeonato Brasileiro de 2002. Sua trajetória no futebol brasileiro é marcada por momentos de glória, desafios e uma transição precoce para a vida fora dos gramados. Hoje, Paulo Almeida leva uma rotina distante dos holofotes, mas carrega consigo a experiência de uma carreira que inspirou muitos jovens atletas. O Lance! te conta por onde anda Paulo Almeida.

O começo no Santos

Paulo Almeida iniciou sua carreira no Santos, em 2000, e rapidamente se destacou por sua habilidade como volante e capacidade de liderança em campo. Em 2002, foi escolhido como capitão da equipe e comandou o Santos na conquista do Campeonato Brasileiro, ao lado de jovens talentos como Robinho, Diego e Elano.

Em 2003, Paulo Almeida participou da campanha que levou o Santos ao vice-campeonato da Copa Libertadores, novamente demonstrando sua importância no elenco. Sua performance chamou a atenção do futebol europeu, e ele foi contratado pelo Benfica em 2004.

No clube português, Paulo Almeida encontrou dificuldades para se firmar e acabou tendo poucas oportunidades. Em 2005, foi rebaixado para a equipe B do Benfica, o que marcou o início de sua queda de rendimento na carreira.

Após deixar o Benfica, Paulo Almeida voltou ao Brasil e passou por diversos clubes, incluindo Corinthians, Náutico e União Rondonópolis. Sua passagem por esses times, no entanto, não teve o mesmo brilho de seus primeiros anos no Santos.

Clubes da carreira de Paulo Almeida

2000–2004: Santos

2004–2005: Benfica

2005–2006: Benfica B

2006-2007: Corinthians

2007-2008: Náutico

2010: União Rondonópolis

2010-2011: Saba Qom FC

2011: Goianésia

2011: Rio Branco-AC

2012: Itumbiara

2013: Uberlândia

2014: Mixto

2015: ECPP Vitória da Conquista

O declínio e a aposentadoria

Paulo Almeida enfrentou dificuldades em sua transição após sair do Santos. Apesar de ter passado por diversos clubes, ele não conseguiu retomar o alto nível de desempenho que marcou o início de sua carreira. Com passagens rápidas e discretas por equipes de menor expressão, o volante decidiu encerrar sua carreira em 2015, no ECPP Vitória da Conquista.

A transição para a aposentadoria foi desafiadora, mas Paulo Almeida encontrou novas formas de se reinventar fora do futebol profissional.

Por onde anda Paulo Almeida?

Hoje, Paulo Almeida vive longe dos holofotes, mas mantém laços com o futebol. Ele atua como empresário de jovens atletas e está envolvido em projetos sociais em sua cidade natal, incentivando crianças e adolescentes a seguirem seus sonhos no esporte.

Embora tenha se afastado da grande mídia, Paulo Almeida ainda é lembrado com carinho pelos torcedores santistas como o capitão do título brasileiro de 2002. Ele também participa ocasionalmente de eventos beneficentes e encontros com ex-companheiros de equipe.

Paulo Almeida segue como um exemplo de superação e resiliência, mostrando que, mesmo fora dos campos, é possível continuar contribuindo para o esporte.