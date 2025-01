Por onde anda Zetti, ex-São Paulo e Santos?

Zetti, nome pelo qual é conhecido Armelino Donizetti Quagliato, é uma lenda viva do futebol brasileiro. Considerado um dos maiores goleiros da história do país, ele marcou época defendendo clubes como São Paulo e Santos, além de brilhar na Seleção Brasileira. Sua carreira foi repleta de conquistas e momentos inesquecíveis, consolidando-o como um dos ícones do esporte. Após deixar os gramados, Zetti continuou sua trajetória no futebol, assumindo diferentes funções no meio esportivo. O Lance! te conta por onde anda Zetti.

A trajetória de Zetti

Zetti iniciou sua carreira profissional no Palmeiras, em 1983, mas enfrentou dificuldades no clube, principalmente após uma grave lesão no joelho. Após empréstimos para Toledo e Londrina, Zetti foi negociado com o São Paulo, onde viveu o auge de sua carreira.

No São Paulo, Zetti se destacou pela segurança nas defesas e pelo protagonismo em momentos decisivos. Entre 1990 e 1997, conquistou títulos históricos como a Libertadores da América e o Mundial Interclubes em 1992 e 1993, além do Campeonato Brasileiro de 1991. Sua atuação nos pênaltis foi fundamental para a vitória contra o Newell's Old Boys na final da Libertadores de 1992, consolidando-o como um dos maiores goleiros do clube paulista.

Em 1997, Zetti se transferiu para o Santos, onde também teve boas atuações e permaneceu até 1999. Após deixar o clube santista, ele passou por Fluminense, União Barbarense e Sport, encerrando sua carreira como jogador profissional em 2001.

Além de seu sucesso nos clubes, Zetti também representou a Seleção Brasileira. Foi reserva na conquista da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, e participou de diversas competições importantes, acumulando 17 partidas oficiais pela seleção.

Clubes da carreira

1983–1989: Palmeiras

1983: → Toledo (empréstimo)

1985: → Londrina (empréstimo)

1990–1997: São Paulo

1997–1999: Santos

2000: Fluminense

2001: União Barbarense

2001: Sport

A transição para técnico e comentarista

Depois de pendurar as luvas, Zetti decidiu se dedicar à carreira de treinador. Ele comandou clubes como Paulista, Guarani, Fortaleza, Paraná e Atlético Mineiro, além de assumir cargos em clubes de menor expressão. Apesar de não repetir o mesmo sucesso que teve como jogador, Zetti ganhou reconhecimento por seu trabalho de formação de goleiros e organização tática das equipes.

Posteriormente, Zetti passou a atuar como comentarista esportivo, destacando-se por suas análises técnicas e pela experiência acumulada em sua carreira. Ele também é fundador de uma escola de goleiros, onde busca formar novos talentos e transmitir seu legado a futuras gerações.

Por onde anda Zetti?

Atualmente, Zetti segue ativo no meio do futebol. Ele é frequentemente convidado para participar de eventos esportivos, palestras e transmissões de jogos, além de manter sua escola de goleiros. Paralelamente, Zetti tem se dedicado a projetos sociais, utilizando o esporte como ferramenta de inclusão e educação para jovens de comunidades carentes. Zetti também trabalha como preparador de goleiro do São Paulo na categoria de base.

Seu nome permanece gravado na história do São Paulo e da Seleção Brasileira, sendo lembrado com carinho pelos torcedores e admiradores do futebol. O legado de Zetti vai além das quatro linhas, marcando-o como um dos grandes ícones do esporte nacional.