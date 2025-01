Por onde anda Lucas Santos, craque da Copinha de 2019

Lucas Santos, revelado pelo Vasco da Gama, brilhou na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, demonstrando habilidade técnica e visão de jogo que o colocaram no radar de clubes nacionais e internacionais. Considerado uma das grandes promessas da base vascaína, sua trajetória profissional tem sido marcada por altos e baixos, mas ainda carrega o potencial de consolidação no cenário do futebol brasileiro. O Lance! te conta por onde anda Lucas Santos.

Início promissor no Vasco

Lucas Santos iniciou sua carreira profissional no Vasco da Gama em 2018, onde chegou ao time principal após destacar-se nas categorias de base. Apesar do bom desempenho na Copinha, sua transição para o futebol profissional foi desafiadora. Entre 2018 e 2021, disputou 24 partidas pelo clube, mas não conseguiu marcar gols.

Em busca de mais oportunidades e adaptação ao futebol de alto nível, o meia foi emprestado ao CSKA Moscow, da Rússia, em 2019. Apesar de atuar em quatro jogos pela equipe, Lucas não teve o impacto esperado e retornou ao Brasil no mesmo ano.

Passagens por outros clubes

Após sua volta do CSKA, Lucas Santos continuou no Vasco até 2021, quando foi novamente emprestado, desta vez ao Brasil de Pelotas, que disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. No clube gaúcho, participou de 12 partidas, mas não balançou as redes. Sua performance, ainda distante das expectativas, manteve o meia em busca de mais consistência.

Em 2022, assinou com o Tombense, clube mineiro que vinha ganhando relevância em competições nacionais. No entanto, a passagem pelo time foi discreta, com Lucas atuando em apenas oito jogos entre 2022 e 2023.

Por onde anda Lucas Santos?

Em 2023, Lucas Santos se transferiu para a Portuguesa-RJ, um dos clubes mais tradicionais do Rio de Janeiro. A mudança marcou uma fase mais positiva em sua carreira, com o jogador finalmente alcançando maior regularidade. Pela Portuguesa, Lucas participou de 24 partidas e marcou quatro gols, contribuindo de forma significativa para a equipe.

Apesar de ainda não ter atingido o protagonismo esperado desde sua revelação, Lucas Santos encontrou na Portuguesa um espaço para retomar sua confiança e buscar crescimento no cenário esportivo.

Clubes em que jogou

2018–2021: Vasco da Gama

Vasco da Gama 2019: CSKA Moscow (empréstimo)

CSKA Moscow (empréstimo) 2021: Brasil de Pelotas (empréstimo)

Brasil de Pelotas (empréstimo) 2022–2023: Tombense

Tombense 2023–: Portuguesa-RJ

Futuro em aberto

Aos 24 anos, Lucas Santos ainda busca alcançar o potencial demonstrado em sua época de base. Sua passagem pela Portuguesa-RJ mostra um sinal de recuperação em sua trajetória, sendo um momento crucial para provar seu valor no futebol brasileiro. Com a experiência adquirida em diferentes equipes e cenários, o meia pode almejar novos desafios e consolidar sua carreira nos próximos anos.