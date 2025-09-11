Por onde anda Patrick Vieira, ex-volante francês do Arsenal?
Ex-volante da França e do Arsenal, Vieira virou técnico e hoje comanda o Genoa.
- Matéria
- Mais Notícias
Patrick Paul Vieira nasceu em 23 de junho de 1976, em Dakar, no Senegal, mas construiu sua carreira e identidade esportiva defendendo as cores da França. Volante alto, combativo e com liderança nata, tornou-se um dos maiores meio-campistas de sua geração. Sua presença física, visão de jogo e capacidade de comandar o ritmo do time o colocaram entre os nomes mais respeitados do futebol mundial. O Lance! te conta por onde anda Patrick Vieira.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
A trajetória de um gigante do meio-campo
O francês começou profissionalmente no Cannes, em 1993, onde se destacou ainda muito jovem. Logo chamou a atenção do futebol europeu e se transferiu para o Milan em 1995, mas foi no Arsenal, a partir de 1996, que Vieira viveu o auge da carreira. Sob o comando de Arsène Wenger, ele se tornou o motor do meio-campo dos Gunners, ajudando a construir uma era dourada.
Foram nove temporadas no Arsenal, com 279 jogos e 29 gols, além de três títulos da Premier League e quatro FA Cups. O ponto alto veio em 2003/04, quando Vieira capitaneou os “Invincibles”, a histórica equipe que conquistou a Premier League sem perder um jogo sequer. Sua rivalidade com Roy Keane, do Manchester United, virou um dos duelos mais marcantes da era Premier League.
Após deixar Londres, Vieira passou por Juventus, onde viveu a turbulência do escândalo Calciopoli, e pelo Inter de Milão, onde conquistou quatro títulos da Série A. Encerraria a carreira como jogador no Manchester City, onde ainda levantou mais uma FA Cup em 2011 antes de pendurar as chuteiras.
Na seleção francesa, acumulou 107 jogos e 6 gols entre 1997 e 2009. Foi peça importante no título da Copa do Mundo de 1998 e na Euro 2000, além de disputar os Mundiais de 2002 e 2006 – este último como vice-campeão diante da Itália.
Por onde anda Patrick Vieira
Depois de se aposentar, Vieira (@officialpatrickvieira) rapidamente migrou para a beira do campo. Começou na estrutura do Manchester City, onde trabalhou com jovens talentos, antes de assumir o comando do New York City FC em 2016. Lá, mostrou qualidade para implementar um estilo ofensivo e competitivo, melhorando o desempenho da franquia na MLS.
Em 2018, voltou à França para treinar o Nice, permanecendo até 2020. Logo depois, em 2021, assumiu o Crystal Palace, na Premier League, onde conquistou resultados expressivos e mudou a forma de jogar da equipe, apesar de ser demitido em 2023 após uma sequência ruim. Na sequência, dirigiu o Strasbourg, em projeto ligado ao grupo proprietário do Chelsea.
Atualmente, em 2025, Vieira é o técnico do Genoa, da Série A italiana. Ele assumiu o clube em novembro de 2024 e conseguiu evitar o rebaixamento, terminando o campeonato em 13º lugar. O bom trabalho garantiu a renovação até 2027, consolidando sua presença no futebol italiano como treinador em ascensão.
Clubes que Patrick Vieira defendeu
- Cannes (1993–1995) – início no futebol francês.
- Milan (1995–1996) – primeira experiência na elite italiana.
- Arsenal (1996–2005) – onde se tornou ídolo e capitão.
- Juventus (2005–2006) – passagem curta pela Série A.
- Inter de Milão (2006–2010) – tetracampeão italiano.
- Manchester City (2010–2011) – encerrou a carreira em alto nível.
Seleção Francesa
Com a camisa azul, Vieira brilhou em grandes torneios. Foi campeão do mundo em 1998, na Copa disputada em casa, e campeão da Euro 2000, confirmando o domínio francês na virada do século. Participou também da Copa de 2006, em que a França foi vice diante da Itália, além de Euro 2004 e Euro 2008.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias