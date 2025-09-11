Por onde anda Patrick Vieira, ex-volante francês do Arsenal?

Jogou pela seleção francesa, acumulando 107 jogos e conquistando a Copa do Mundo de 1998 e a Euro 2000.

No Arsenal, conquistou três Premier Leagues e quatro FA Cups, sendo capitão dos 'Invincibles' em 2003/04.

Iniciou a carreira no Cannes e destacou-se no Milan antes de brilhar no Arsenal.

Patrick Paul Vieira nasceu em 23 de junho de 1976, em Dakar, no Senegal, mas construiu sua carreira e identidade esportiva defendendo as cores da França. Volante alto, combativo e com liderança nata, tornou-se um dos maiores meio-campistas de sua geração. Sua presença física, visão de jogo e capacidade de comandar o ritmo do time o colocaram entre os nomes mais respeitados do futebol mundial. O Lance! te conta por onde anda Patrick Vieira.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A trajetória de um gigante do meio-campo

O francês começou profissionalmente no Cannes, em 1993, onde se destacou ainda muito jovem. Logo chamou a atenção do futebol europeu e se transferiu para o Milan em 1995, mas foi no Arsenal, a partir de 1996, que Vieira viveu o auge da carreira. Sob o comando de Arsène Wenger, ele se tornou o motor do meio-campo dos Gunners, ajudando a construir uma era dourada.

Foram nove temporadas no Arsenal, com 279 jogos e 29 gols, além de três títulos da Premier League e quatro FA Cups. O ponto alto veio em 2003/04, quando Vieira capitaneou os “Invincibles”, a histórica equipe que conquistou a Premier League sem perder um jogo sequer. Sua rivalidade com Roy Keane, do Manchester United, virou um dos duelos mais marcantes da era Premier League.

continua após a publicidade

Após deixar Londres, Vieira passou por Juventus, onde viveu a turbulência do escândalo Calciopoli, e pelo Inter de Milão, onde conquistou quatro títulos da Série A. Encerraria a carreira como jogador no Manchester City, onde ainda levantou mais uma FA Cup em 2011 antes de pendurar as chuteiras.

Na seleção francesa, acumulou 107 jogos e 6 gols entre 1997 e 2009. Foi peça importante no título da Copa do Mundo de 1998 e na Euro 2000, além de disputar os Mundiais de 2002 e 2006 – este último como vice-campeão diante da Itália.

continua após a publicidade

Por onde anda Patrick Vieira

Depois de se aposentar, Vieira (@officialpatrickvieira) rapidamente migrou para a beira do campo. Começou na estrutura do Manchester City, onde trabalhou com jovens talentos, antes de assumir o comando do New York City FC em 2016. Lá, mostrou qualidade para implementar um estilo ofensivo e competitivo, melhorando o desempenho da franquia na MLS.

Em 2018, voltou à França para treinar o Nice, permanecendo até 2020. Logo depois, em 2021, assumiu o Crystal Palace, na Premier League, onde conquistou resultados expressivos e mudou a forma de jogar da equipe, apesar de ser demitido em 2023 após uma sequência ruim. Na sequência, dirigiu o Strasbourg, em projeto ligado ao grupo proprietário do Chelsea.

Atualmente, em 2025, Vieira é o técnico do Genoa, da Série A italiana. Ele assumiu o clube em novembro de 2024 e conseguiu evitar o rebaixamento, terminando o campeonato em 13º lugar. O bom trabalho garantiu a renovação até 2027, consolidando sua presença no futebol italiano como treinador em ascensão.

Clubes que Patrick Vieira defendeu

Cannes (1993–1995) – início no futebol francês. Milan (1995–1996) – primeira experiência na elite italiana. Arsenal (1996–2005) – onde se tornou ídolo e capitão. Juventus (2005–2006) – passagem curta pela Série A. Inter de Milão (2006–2010) – tetracampeão italiano. Manchester City (2010–2011) – encerrou a carreira em alto nível.

Seleção Francesa

Com a camisa azul, Vieira brilhou em grandes torneios. Foi campeão do mundo em 1998, na Copa disputada em casa, e campeão da Euro 2000, confirmando o domínio francês na virada do século. Participou também da Copa de 2006, em que a França foi vice diante da Itália, além de Euro 2004 e Euro 2008.