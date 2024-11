Por onde anda Kleber Gladiador, ex-São Paulo e Palmeiras?

Kleber Gladiador foi um dos atacantes mais intensos e competitivos do futebol nacional, conhecido por sua garra e estilo de jogo aguerrido. Ele teve passagens marcantes por grandes clubes, como São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro, e conquistou a torcida com seu empenho em campo. Após se afastar do futebol profissional, Kleber manteve uma conexão especial com o esporte, participando de projetos e empreendimentos pessoais. O Lance! te conta por onde anda Kleber Gladiador.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A trajetória de Kleber Gladiador no Palmeiras e outros clubes

Kleber iniciou sua carreira profissional no São Paulo, onde conquistou destaque no início dos anos 2000. Com a camisa tricolor, ele demonstrou seu estilo aguerrido e dedicação em campo, características que chamaram a atenção de clubes nacionais e internacionais. Após uma passagem pelo Dynamo Kyiv, na Ucrânia, Kleber retornou ao Brasil, onde consolidou seu nome como um dos atacantes mais aguerridos e polêmicos do país, com passagens de destaque pelo Palmeiras e Cruzeiro.

No Palmeiras, Kleber rapidamente se tornou um ídolo da torcida, conquistando respeito pela sua determinação e disposição em campo. Apelidado de "Gladiador," ele era conhecido por não fugir de disputas e sempre dar seu máximo em cada jogo. Já no Cruzeiro, Kleber seguiu com o mesmo desempenho e foi peça importante nas campanhas do clube, incluindo competições como a Copa Libertadores.

continua após a publicidade

Polêmicas de Kleber Gladiador

O estilo de jogo de Kleber era marcado pela intensidade e pela entrega, mas também por algumas polêmicas. Ele foi protagonista de disputas dentro e fora de campo, o que, em algumas ocasiões, trouxe consequências para sua carreira. No entanto, essa mesma intensidade também conquistou a torcida, que via no atacante um jogador comprometido e sempre disposto a lutar pela vitória. Essas características o tornaram um dos nomes mais lembrados pelos torcedores dos clubes pelos quais passou.

Após o Cruzeiro, Kleber ainda teve passagens por outros clubes importantes, como Grêmio, Vasco e Coritiba, onde seguiu mostrando seu perfil de atacante incisivo. Suas passagens eram frequentemente marcadas por gols importantes e momentos memoráveis, mas também por desentendimentos e situações que o mantinham nos holofotes.

continua após a publicidade

Por onde anda Kleber Gladiador?

Depois de se aposentar do futebol, Kleber Gladiador optou por seguir uma vida mais discreta, mas ele não se desligou completamente do esporte. Recentemente, ele tem investido em projetos pessoais e empresariais, além de ser convidado para participar de eventos esportivos e programas de análise, onde compartilha sua experiência como jogador. Kleber também utiliza suas redes sociais para manter contato com os fãs e comentar sobre o futebol atual, relembrando momentos importantes de sua carreira e opinando sobre o cenário esportivo.

Atualmente, Kleber reside em Curitiba, Paraná, e mantém um perfil ativo nas redes sociais, onde é seguido por fãs de várias partes do Brasil. O ex-atacante também tem demonstrado interesse em projetos voltados para o bem-estar e o desenvolvimento de jovens talentos, especialmente por meio de iniciativas de academias e escolas de futebol.

Clubes em que Kleber Gladiador jogou

2003 São Paulo

2004–2009 Dynamo Kyiv

2004 → Dynamo-2 Kyiv (empréstimo)

2008 → Palmeiras (empréstimo)

2009–2010 Cruzeiro

2010–2011 Palmeiras

2011–2015 Grêmio

2014 → Vasco da Gama (empréstimo)

2015–2018 Coritiba

2019–2020 Austin Bold