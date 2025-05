Por onde anda Obina, ex-atacante de Flamengo e Palmeiras?

Manoel de Brito Filho, o Obina, nasceu em Vera Cruz, na Bahia, e ficou conhecido no futebol nacional por sua passagem marcante pelo Flamengo. Artilheiro nato, o atacante encantou torcedores pela entrega em campo, pelos gols decisivos e pela inesquecível frase entoada pelas arquibancadas: "Obina é melhor que Eto'o". Com um estilo de jogo aguerrido, carismático e sempre dedicado, tornou-se um dos xodós da Gávea entre 2005 e 2010. O Lance! te conta por onde anda Obina.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A carreira de Obina

Obina começou sua carreira no Vitória, onde se destacou em 2004 ao ser artilheiro do Campeonato Baiano. Ainda jovem, passou por empréstimos ao CRB e ao Fluminense de Feira. Seu desempenho atraiu o interesse do Flamengo, que o contratou em 2005. No Rubro-Negro carioca, viveu momentos memoráveis, incluindo o gol que salvou o clube do rebaixamento em 2005 e o título da Copa do Brasil de 2006.

No Flamengo, também conquistou três Campeonatos Cariocas consecutivos (2007, 2008 e 2009), sendo protagonista em várias decisões. Apesar de lesões e altos e baixos, manteve-se querido pela torcida. Em 2009, foi emprestado ao Palmeiras, onde teve bons momentos, como o hat-trick contra o Corinthians, mas também protagonizou uma briga em campo com o companheiro Maurício, que precipitou sua saída do clube.

continua após a publicidade

Depois de uma breve volta ao Flamengo, Obina se transferiu para o Atlético-MG, onde teve uma das melhores fases da carreira, com 27 gols em 39 jogos e direito a três gols sobre o Cruzeiro em um clássico memorável. Em 2011, seguiu para o futebol chinês, defendendo o Shandong Luneng, e retornou ao Brasil em 2012, novamente ao Palmeiras.

A reta final da carreira foi marcada por passagens por Bahia, América-MG e Matsumoto Yamaga, do Japão. Encerrou a carreira oficialmente em 2018, aos 35 anos, após conviver com seguidas lesões.

continua após a publicidade

Por onde anda Obina?

Desde a aposentadoria, Obina passou a viver de forma mais reservada. Apesar de manter contato com ex-companheiros e participar de eventos esporádicos relacionados ao Flamengo, não buscou carreira como técnico ou comentarista. Em entrevistas, revelou o desejo de continuar ligado ao futebol, mas priorizou a família e a tranquilidade após uma carreira intensa.

Em 2018, chegou a participar de eventos do clube carioca e de jogos festivos com outros ex-jogadores. Obina também concedeu entrevistas nostálgicas relembrando seus momentos marcantes no Flamengo e reiterando a importância da torcida na sua trajetória.

Apesar de não ter seguido uma carreira midiática após os gramados, seu nome ainda é lembrado com carinho por torcedores do Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG. Obina segue sendo um exemplo de superação e carisma no futebol brasileiro.

Clubes em que jogou