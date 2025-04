Por onde anda Jorge Henrique, ex-Corinthians?

Atualmente, com 42 anos, atuou pelo Piauí Esporte Clube, sem anunciar aposentadoria.

Natural de Resende (RJ), Jorge Henrique começou sua carreira profissional no futebol no Náutico em 2003. Baixinho e veloz, ganhou destaque rapidamente e ajudou o Timbu a conquistar o Campeonato Pernambucano de 2004, marcando gol na final contra o Santa Cruz. O Lance! te conta por onde anda Jorge Henrique.

Após boas atuações, rodou por clubes como Atlético-PR, Santo André, Ceará e Santa Cruz, até chegar ao Botafogo em 2007. No Glorioso, sob o comando de Cuca, virou peça-chave no "Carrossel Alvinegro", sendo o jogador mais caçado do Brasileirão 2007.

O auge no Corinthians de Tite

Em 2009, Jorge foi contratado pelo Corinthians e logo se tornou um dos pilares da equipe. Com raça, versatilidade e disposição tática, caiu nas graças da Fiel. Foi fundamental nas conquistas da Copa do Brasil de 2009 e no título invicto da Libertadores de 2012, marcando gols importantes, como nas finais contra o Internacional em 2009.

Sob o comando de Tite, Jorge Henrique viveu o auge da carreira. Em 2012, foi titular na conquista do Mundial de Clubes sobre o Chelsea, fazendo parte de um elenco histórico que contava com nomes como Cássio, Paulinho e Guerrero. Ao todo, disputou 216 jogos e marcou 30 gols pelo Timão.

Passagens de Jorge Henrique por Internacional, Vasco e Figueirense

Após deixar o Corinthians em 2013, Jorge Henrique assinou com o Internacional, onde venceu dois Campeonatos Gaúchos. Em seguida, teve passagem pelo Vasco, conquistando o Carioca de 2016.

No Figueirense, voltou a se destacar. Em 2018, foi eleito craque e melhor meia do Campeonato Catarinense, guiando o clube ao título estadual.

Retorno ao Náutico e os capítulos finais

Em 2019, Jorge Henrique voltou ao Náutico, clube que o revelou. Mesmo com uma lesão grave durante a Série C, foi parte importante do elenco que conquistou o acesso e o título nacional. Após isso, passou por clubes como Brasiliense, Camboriú, Democrata-SL e North.

Já em 2024, aos 42 anos, defendeu o Piauí Esporte Clube e ajudou o time a conquistar a Segunda Divisão do Campeonato Piauiense.

Por onde anda Jorge Henrique

Desde 2022, Jorge Henrique tem atuado em clubes de divisões inferiores, mostrando que, mesmo longe dos grandes palcos, segue apaixonado pelo futebol. Até abril de 2024, seu último clube foi o Piauí, mas ele ainda não anunciou oficialmente a aposentadoria. Em entrevistas recentes, declarou que pretende continuar no esporte, possivelmente como auxiliar ou treinador no futuro.

