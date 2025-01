Por onde anda Negueba, o melhor jogador da Copinha de 2011?

Negueba, nome que marcou a Copinha de 2011, foi uma das principais promessas reveladas pelo Flamengo naquele ano. Seu desempenho chamou a atenção pelo drible desconcertante, velocidade e visão de jogo, o que lhe garantiu o prêmio de melhor jogador da competição. Como símbolo de uma nova geração rubro-negra, ele rapidamente subiu ao elenco profissional, carregando a expectativa de se consolidar como um dos grandes nomes do futebol brasileiro. O Lance! te conta por onde anda Negueba.

Carreira no Flamengo e primeiras mudanças

Negueba integrou o elenco principal do Flamengo entre 2011 e 2015, mas não conseguiu se firmar como titular absoluto. Mesmo demonstrando flashes de talento, sua irregularidade em campo e a forte concorrência o levaram a ser emprestado para outras equipes, buscando mais minutos de jogo e experiência. Em 2013, foi cedido ao São Paulo, onde teve passagens discretas, antes de voltar ao rubro-negro.

Depois de deixar o Flamengo definitivamente, Negueba seguiu sua carreira em times como Coritiba, Grêmio e Ponte Preta, além de experiências no exterior, que moldaram sua trajetória profissional.

Por onde anda Negueba?

A partir de 2018, Negueba decidiu apostar no futebol asiático, transferindo-se para o Gyeongnam, da Coreia do Sul. Sua passagem no futebol sul-coreano foi positiva, destacando-se em várias partidas e ampliando sua experiência internacional. Em 2022, mudou-se para a Tailândia, atuando inicialmente pelo Port FC e, posteriormente, pelo Lamphun Warriors FC, onde permanece até hoje.

A mudança para a Ásia trouxe maior estabilidade à carreira de Negueba, que encontrou no continente um ambiente propício para brilhar. Atualmente, ele é uma peça importante na equipe tailandesa, aproveitando sua técnica e experiência adquirida ao longo dos anos.

Clubes da carreira de Negueba

A carreira de Negueba

Mesmo sem alcançar o estrelato que muitos previam no início de sua carreira, Negueba é um exemplo de resiliência no futebol. Sua decisão de atuar na Ásia mostrou-se acertada, oferecendo-lhe a oportunidade de brilhar e conquistar seu espaço em um mercado crescente. Hoje, o jogador é lembrado com carinho pelos torcedores do Flamengo e serve como inspiração para jovens atletas que sonham com uma carreira de sucesso no futebol.