Por onde anda Pedrinho, o melhor jogador da Copinha de 2017?

Pedrinho foi um dos grandes destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017, representando o Corinthians. Conhecido por sua habilidade no drible, velocidade e visão de jogo, o meio-campista foi peça-chave na conquista do título pelo Timão. Sua performance impressionante rendeu a ele o prêmio de melhor jogador do torneio, consolidando seu nome como uma das grandes promessas da base alvinegra. O Lance! te conta por onde anda Pedrinho.

Após a Copinha, Pedrinho iniciou sua carreira no time profissional do Corinthians, onde rapidamente se tornou um dos queridinhos da torcida. Ele foi peça importante em competições nacionais e internacionais, contribuindo com gols decisivos e jogadas memoráveis.

Carreira no Corinthians

No elenco profissional do Corinthians, Pedrinho manteve o estilo de jogo que o destacou na base. Ele foi fundamental em momentos importantes, como na conquista do Campeonato Paulista. Seu talento chamou a atenção de clubes europeus, e sua transferência para o futebol internacional foi apenas uma questão de tempo.

Passagem pela Europa

Em 2020, Pedrinho foi negociado com o Benfica, de Portugal. A mudança para a Europa trouxe novos desafios, incluindo a adaptação a um estilo de jogo mais físico e tático. Apesar de momentos de destaque, ele enfrentou dificuldades para se firmar como titular absoluto na equipe portuguesa.

No ano seguinte, em 2021, Pedrinho foi transferido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Lá, ele voltou a brilhar, mostrando sua habilidade em competições como a Champions League. Sua capacidade de atuar como meia ofensivo ou ponta o tornou uma peça valiosa no esquema do time.

Por onde anda Pedrinho?

Em 2022, Pedrinho retornou ao Brasil por empréstimo, assinando com o Atlético Mineiro. No Galo, ele recuperou a confiança e reencontrou seu bom futebol, ajudando a equipe em competições nacionais e internacionais. Sua passagem pelo Atlético foi marcada por momentos de brilho, e ele se tornou um dos destaques do elenco.

Clubes da carreira

2017–2020: Corinthians

2020–2021: Benfica

2021–: Shakhtar Donetsk

2022–2024: → Atlético Mineiro (empréstimo)

O futuro de Pedrinho

Com 25 anos, Pedrinho ainda tem muito a oferecer no futebol. Seja continuando sua trajetória na Europa ou retornando ao Brasil em definitivo, ele segue como um jogador habilidoso e com potencial para alcançar novos patamares. Sua experiência acumulada em diferentes clubes e estilos de jogo pode ser um trunfo importante para sua evolução.