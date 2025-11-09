menu hamburguer
Lancepédia

Por onde anda Naldo, ex-zagueiro da Seleção Brasileira?

Naldo hoje trabalha como auxiliar técnico e mantém forte ligação com o futebol.

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 09/11/2025
07:13
Naldo - Wolfsburg (Foto: Divulgação/Site Oficial)
imagem cameraNaldo brilhou por Werder Bremen, Wolfsburg e Schalke 04, sendo eleito o melhor jogador de linha da Bundesliga em 2018. (Foto: Divulgação/Site Oficial)
Ver Resumo da matéria por IA
Naldo nasceu em 10 de setembro de 1982, em Londrina (PR), e começou no RS Futebol.
Destacou-se no Juventude, sendo contratado pelo Werder Bremen em 2005.
No Werder Bremen, conquistou a Copa da Liga Alemã e a Copa da Alemanha, marcando 37 gols em 255 partidas.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Ronaldo Aparecido Rodrigues, o Naldo, nasceu em 10 de setembro de 1982, em Londrina (PR), e iniciou sua trajetória no extinto RS Futebol, onde se destacou ainda jovem pela força física e técnica refinada.
Suas atuações o levaram ao Juventude, clube pelo qual ganhou destaque nacional entre 2004 e 2005, ao lado de zagueiros como Antônio Carlos Zago, Chicão e Thiago Silva. O Lance! te conta por onde anda Naldo.

Relacionadas

No clube gaúcho, Naldo impressionou não só pela segurança defensiva, mas também pela capacidade de fazer gols — especialmente em cobranças de falta. Em duas temporadas, disputou 36 partidas e marcou oito gols, chamando a atenção do futebol europeu.

Werder Bremen: a consolidação na Europa

Em 2005, Naldo foi contratado pelo Werder Bremen por cerca de 3 milhões de euros, chegando para substituir o francês Valérien Ismaël. A adaptação foi imediata: logo na primeira temporada, tornou-se titular absoluto e uma das referências do sistema defensivo do clube.

O brasileiro se destacou pelo porte físico (1,98 m), jogo aéreo e precisão nas bolas paradas — qualidades raras em defensores. Com o Werder Bremen, conquistou títulos importantes, como a Copa da Liga Alemã (2006) e a Copa da Alemanha (2009), além de disputar a Liga dos Campeões da UEFA por várias temporadas.

Durante seu período no clube, marcou 37 gols em 255 partidas, números impressionantes para um zagueiro.

Wolfsburg, Schalke e o auge na Bundesliga

Em 2012, Naldo transferiu-se para o Wolfsburg, onde seguiu como titular e líder dentro de campo.
Com o time verde e branco, venceu a Copa da Alemanha (2015) e a Supercopa da Alemanha (2015), consolidando-se como um dos zagueiros mais respeitados do país.

Em 2016, assinou com o Schalke 04, e foi lá que viveu um de seus momentos mais marcantes:
na temporada 2017–18, foi eleito "Melhor jogador de linha da Bundesliga" em votação feita entre atletas pela revista Kicker. Foi a primeira vez na história que um defensor recebeu esse prêmio — reconhecimento à sua regularidade e liderança.

Naldo encerrou a carreira atuando pelo Monaco, entre 2019 e 2020, somando quase 20 anos de trajetória profissional e mais de 700 jogos oficiais.

Pela Seleção Brasileira: campeão da Copa América

Entre 2007 e 2009, Naldo vestiu a camisa da Seleção Brasileira, disputando quatro partidas oficiais. Fez parte do elenco comandado por Dunga que conquistou a Copa América de 2007, na Venezuela, e chegou a atuar na goleada por 6 a 1 sobre o Chile. Embora tenha sido reserva durante a campanha, o título consolidou sua passagem vitoriosa pela Seleção.

Por onde anda Naldo?

Após se aposentar em 2020, Naldo (@naldo29_oficial) seguiu no futebol — agora fora das quatro linhas.
Foi convidado para integrar a comissão técnica do Schalke 04, clube onde é ídolo, atuando como auxiliar técnico entre 2020 e 2021. Atualmente é empresário de jogadores de futebol na N29 Football Solution.

Clubes em que Naldo jogou

  1. RS Futebol (RS) – 2002 a 2004
  2. Juventude (RS) – 2004 a 2005
  3. Werder Bremen (Alemanha) – 2005 a 2012
  4. Wolfsburg (Alemanha) – 2012 a 2016
  5. Schalke 04 (Alemanha) – 2016 a 2019
  6. Monaco (França) – 2019 a 2020

Títulos conquistados por Naldo

Werder Bremen

  • Copa da Liga Alemã: 2006
  • Copa da Alemanha: 2009

Wolfsburg

  • Copa da Alemanha: 2015
  • Supercopa da Alemanha: 2015

Seleção Brasileira

  • Copa América: 2007

Prêmios individuais

  • Melhor jogador de linha da Bundesliga 2017–18 (Kicker)

Um brasileiro gigante na história do futebol alemão

Com 1,98 m de altura, técnica refinada e um dos chutes mais potentes do futebol europeu, Naldo escreveu seu nome na Bundesliga como um dos maiores zagueiros da história recente. Hoje, aos 43 anos, ele continua deixando sua marca — agora como mentor e técnico, compartilhando a experiência de quem venceu dentro e fora de campo.

circulo com pontos dentroTudo sobre

