Por onde anda Gomes, ex-goleiro do Cruzeiro?

Transferiu-se para o PSV Eindhoven em 2004, onde se tornou ídolo e campeão.

Heurelho da Silva Gomes, nascido em João Pinheiro (MG) em 15 de fevereiro de 1981, começou sua trajetória como centroavante nas peladas de Sete Lagoas. O destino, porém, o levou para o gol — e, aos 17 anos, ele já despontava como destaque nas categorias de base do Democrata de Sete Lagoas. O Lance! te conta por onde anda Gomes.

Em 2001, após passagens rápidas por CRB e Guarani, Gomes chegou à Toca da Raposa, onde desenvolveu sua técnica com a estrutura profissional do Cruzeiro. A ascensão foi meteórica: de terceiro goleiro, tornou-se titular em 2002 e, logo no ano seguinte, viveria a temporada mais gloriosa da carreira.

O ano mágico de 2003: o "Homem-Elástico" e a Tríplice Coroa

A temporada de 2003 é inesquecível para o torcedor cruzeirense. Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o time conquistou Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, um feito inédito — a Tríplice Coroa.

E o goleiro, apelidado pela imprensa de "Homem-Elástico" devido às defesas acrobáticas, teve papel decisivo. Gomes tornou-se ídolo e referência de regularidade, sendo convocado para a Seleção Brasileira Sub-23 e, logo depois, para o time principal.

Entre 2002 e 2004, acumulou títulos e admiração, além de demonstrar uma postura exemplar dentro e fora de campo. As grandes atuações despertaram o interesse europeu — e o destino seguinte seria a Holanda.

PSV Eindhoven: o brasileiro que quebrou paradigmas

Em julho de 2004, Gomes foi anunciado pelo PSV Eindhoven, iniciando uma nova fase da carreira. No início, enfrentou desconfiança por ser um goleiro brasileiro — país conhecido por formar atacantes e não arqueiros. Mas, com atuações espetaculares, conquistou não só a torcida do PSV, como o respeito do futebol neerlandês.

Durante quatro temporadas (2004–2008), foi campeão holandês em quatro anos consecutivos e venceu também a Copa dos Países Baixos (2005). Suas defesas o transformaram em ídolo do clube e abriram caminho para a Premier League.

Tottenham, Hoffenheim e Watford: a carreira na Europa

Em 2008, Gomes se transferiu para o Tottenham Hotspur, onde disputou 135 partidas e se consolidou como um dos goleiros mais respeitados do clube inglês. Destacava-se pela elasticidade e pela capacidade de defender pênaltis — uma marca registrada desde os tempos de Cruzeiro.

Em 2013, foi emprestado ao Hoffenheim, da Alemanha, e logo na estreia se destacou com grandes defesas. Uma lesão na mão interrompeu sua sequência, mas não diminuiu o prestígio do goleiro brasileiro.

No ano seguinte, em 2014, assinou com o Watford, time que ajudou a recolocar na Premier League após oito anos. Lá, viveu um novo auge: foi eleito jogador da temporada em 2015–16, defendeu dois pênaltis em duas partidas diferentes (feito inédito na liga) e se tornou um dos goleiros mais admirados do clube.

Por onde anda Gomes?

Depois de pendurar as luvas, Heurelho Gomes (@hdgomes) não se afastou do futebol. O ex-goleiro atua hoje como empresário e agente esportivo, representando jogadores e acompanhando carreiras de novos talentos. Além disso, é sócio da ArtConcept Incorporadora, empresa com atuação no setor imobiliário e esportivo.

Atualmente, Gomes divide sua rotina entre compromissos profissionais e familiares, sempre guiado pela fé cristã, uma das marcas mais fortes de sua trajetória. Nas redes sociais, mantém-se ativo, compartilhando mensagens de motivação, fé e bastidores de sua nova vida empresarial.

Com o mesmo carisma e disciplina que marcaram sua carreira nos gramados, Gomes segue sendo exemplo de liderança, resiliência e fé — agora em uma nova posição, fora das traves, mas ainda dentro do jogo.

Clubes em que Gomes jogou

Democrata-SL (MG) – Base e retorno em 2021 CRB (AL) – 1999 (curta passagem) Guarani (SP) – 1999 Cruzeiro – 2002 a 2004 PSV Eindhoven (Holanda) – 2004 a 2008 Tottenham (Inglaterra) – 2008 a 2014 Hoffenheim (Alemanha) – 2013 (empréstimo) Watford (Inglaterra) – 2014 a 2020

Títulos conquistados por Gomes

Cruzeiro

Copa Sul-Minas: 2001 e 2002

Supercampeonato Mineiro: 2002

Campeonato Mineiro: 2003 e 2004

Copa do Brasil: 2003

Campeonato Brasileiro: 2003

PSV Eindhoven

Eredivisie: 2004–05, 2005–06, 2006–07 e 2007–08

Copa dos Países Baixos: 2005

Seleção Brasileira