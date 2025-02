Por onde anda Michael Owen, ex-jogador da Inglaterra?

Michael James Owen, ex-jogador da seleção inglesa e vencedor da Bola de Ouro em 2001, marcou época com sua velocidade explosiva e instinto artilheiro. Ele brilhou principalmente pelo Liverpool, mas também deixou sua marca em clubes como Real Madrid, Newcastle United, Manchester United e Stoke City. Após se aposentar dos gramados do futebol internacional, Owen seguiu uma trajetória surpreendente, se dedicando ao mundo das corridas de cavalos e à carreira de comentarista esportivo. O Lance! te conta por onde anda Michael Owen.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Histórico da carreira de Michael Owen

Nascido em Chester, na Inglaterra, em 14 de dezembro de 1979, Owen iniciou sua trajetória no futebol ainda jovem, destacando-se nas categorias de base do Liverpool. Em 1997, com apenas 17 anos, fez sua estreia pelo time principal, impressionando pela maturidade e capacidade de decisão. Foi artilheiro da Premier League em suas duas primeiras temporadas completas, demonstrando um talento raro para finalizar com precisão.

Pelo Liverpool, Owen conquistou a tríplice coroa em 2001, vencendo a FA Cup, a Copa da Liga Inglesa e a Copa da UEFA, além de ser eleito o Melhor Jogador do Mundo naquele ano. Em 2004, transferiu-se para o Real Madrid, onde jogou ao lado de estrelas como Zidane, Ronaldo e Beckham, embora tenha tido uma passagem breve.

continua após a publicidade

Owen retornou à Inglaterra para atuar no Newcastle United, onde sofreu com lesões que afetaram seu rendimento. Mais tarde, surpreendeu ao assinar com o Manchester United, conquistando a Premier League na temporada 2010-2011. Encerraria sua carreira profissional no Stoke City, em 2013.

Pela seleção inglesa, Owen brilhou em competições internacionais, incluindo a Copa do Mundo de 1998, quando marcou um gol antológico contra a Argentina. Ao longo de sua trajetória com a camisa da Inglaterra, marcou 40 gols em 89 partidas.

continua após a publicidade

Clubes em que jogou

Liverpool (1996–2004): 216 jogos, 118 gols Real Madrid (2004–2005): 36 jogos, 13 gols Newcastle United (2005–2009): 71 jogos, 26 gols Manchester United (2009–2012): 31 jogos, 5 gols Stoke City (2012–2013): 8 jogos, 1 gol

No total, Michael Owen acumulou 362 jogos e 163 gols em clubes ao longo de sua carreira profissional.

Legado no futebol

Owen será sempre lembrado como um dos atacantes mais letais de sua geração. Sua capacidade de decidir jogos importantes, sua velocidade impressionante e o faro de gol o consagraram tanto em nível nacional quanto internacional. Além da Bola de Ouro, Owen foi fundamental para o renascimento do Liverpool no início dos anos 2000 e teve impacto significativo na seleção inglesa.

Embora tenha enfrentado desafios com lesões que limitaram parte de sua trajetória, seu legado permanece sólido, sendo inspiração para jovens atacantes que buscam eficiência e inteligência dentro da área.

Por onde anda Michael Owen?

Após pendurar as chuteiras, Michael Owen encontrou uma nova paixão: as corridas de cavalos. Ele se tornou um renomado criador e proprietário de cavalos de corrida, administrando o estábulo Manor House Stables, no Reino Unido. Além disso, Owen trabalha como comentarista esportivo, atuando em redes de televisão britânicas, onde compartilha sua experiência e visão do jogo.

Michael Owen também participa de eventos de caridade e mantém uma forte presença nas redes sociais, onde interage com fãs e fala sobre futebol e corridas de cavalos. Apesar de estar distante dos gramados, sua influência no futebol inglês permanece viva.