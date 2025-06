Por onde anda Mineiro, ex-volante do São Paulo?

É lembrado com carinho pelos torcedores do São Paulo e participa de eventos ligados ao futebol.

Mineiro se destacou no futebol por marcar o gol do título mundial de 2005 pelo São Paulo.

Poucos jogadores conseguem resumir uma carreira em um lance tão emblemático. No caso de Carlos Luciano da Silva, o Mineiro, seu nome está eternamente gravado na história do São Paulo Futebol Clube e do futebol brasileiro por ter marcado o gol que deu ao Tricolor o título mundial de 2005, na vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool, em Yokohama. O Lance! te conta por onde anda Mineiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mas a história de Mineiro vai muito além daquele gol inesquecível. Dono de uma trajetória de superação, o volante gaúcho construiu uma carreira sólida em grandes clubes do Brasil e da Europa e defendeu a Seleção Brasileira em diversas ocasiões. Discreto fora de campo, Mineiro optou por uma vida tranquila após a aposentadoria e hoje reside na Alemanha.

Início de carreira e a difícil caminhada até a elite

Natural de Porto Alegre, Mineiro nasceu em 2 de agosto de 1975. Teve um início de carreira nada convencional. Rejeitado nas categorias de base do Internacional por conta da estatura e reprovado em teste no Grêmio, trabalhou por um período em uma escolinha de futebol para manter a forma. Acabou se destacando no modesto Palmeiras de Cachoeirinha, antes de ser levado pelo empresário Jorge Machado ao interior paulista.

continua após a publicidade

Após atuar no Rio Branco de Americana, foi contratado pelo Guarani em 1997. Suas boas atuações o levaram à Ponte Preta, onde jogou de 1998 a 2003. No Moisés Lucarelli, Mineiro consolidou seu estilo: volante de marcação forte, incansável na recomposição e especialista em desarmes limpos.

Depois passou pelo São Caetano, entre 2003 e 2004, onde se destacou em um time competitivo, que por pouco não conquistou títulos nacionais.

São Paulo: o auge da carreira de Mineiro

Em 2005, Mineiro foi contratado pelo São Paulo, a pedido do técnico Émerson Leão. E foi no Morumbi que o volante viveu o auge da carreira. Naquele ano, o Tricolor conquistou a Tríplice Coroa: Campeonato Paulista, Libertadores da América e Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

No Mundial, disputado no Japão, Mineiro entrou para a eternidade ao marcar o gol do título sobre o Liverpool, após passe de Aloísio. A imagem do pequeno e incansável camisa 7 vibrando após balançar as redes ficou gravada para sempre na memória dos são-paulinos.

Ainda em 2005, foi convocado para a Seleção Brasileira no amistoso de despedida de Romário, e integrou a equipe campeã da Copa América de 2007 sob o comando de Dunga. Participou também da Copa do Mundo de 2006, convocado às vésperas da competição após a lesão de Edmílson.

Em 2006, ajudou o São Paulo a conquistar o Campeonato Brasileiro, encerrando seu ciclo no clube de forma vitoriosa.

Experiência no futebol europeu

Em 2007, Mineiro seguiu para a Europa, contratado pelo Hertha Berlim. Sua adaptação ao futebol alemão foi rápida, graças ao estilo de jogo baseado na disciplina tática e no espírito de equipe.

No segundo semestre de 2008, surpreendeu ao ser contratado pelo Chelsea, da Inglaterra, a pedido de Luiz Felipe Scolari, que buscava uma reposição para o lesionado Michael Essien. A passagem pelo clube inglês foi curta: disputou apenas dois jogos oficiais.

Após o Chelsea, retornou à Alemanha para jogar no Schalke 04 e, posteriormente, no modesto TuS Koblenz, da quarta divisão alemã, onde encerrou a carreira em 2012.

Por onde anda Mineiro?

Após se aposentar, Mineiro optou por permanecer na Alemanha, país que o acolheu bem durante sua passagem como jogador. Vive em uma cidade de médio porte, onde criou raízes e estabeleceu a vida familiar ao lado da esposa e dos filhos.

Discreto, mantém uma rotina afastada dos holofotes, mas continua envolvido com o futebol em projetos pontuais, como palestras e eventos ligados a ex-jogadores. Em entrevistas recentes, revelou que aprecia o estilo de vida alemão e que não pretende voltar a morar no Brasil de forma definitiva.

Apesar da vida tranquila na Europa, Mineiro é frequentemente lembrado e homenageado pelo São Paulo. Participou de celebrações de títulos históricos do clube e é presença querida entre os torcedores, que jamais esquecerão o seu gol mais importante.

Clubes em que Mineiro atuou