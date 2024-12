Por onde anda Maurílio, ex-atacante do Palmeiras?

Maurílio Silva, conhecido no futebol apenas como Maurílio, foi um atacante que marcou presença em diversos clubes do futebol brasileiro, com destaque para sua passagem pelo Palmeiras. Reconhecido por sua habilidade e faro de gol, Maurílio teve uma carreira longa e versátil, defendendo times de diferentes estados e até atuando no exterior. Sua trajetória no futebol inclui momentos importantes e contribuições significativas para as equipes por onde passou. O Lance! te conta por onde anda Maurílio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Por onde andou Maurílio no futebol?

Maurílio começou sua carreira no Paraná Clube, em 1990, onde rapidamente se destacou e chamou atenção de grandes clubes. Sua passagem pelo Palmeiras, entre 1992 e 1995, foi o auge de sua carreira, com participações importantes em títulos do clube paulista. No Verdão, Maurílio era conhecido por sua movimentação ofensiva e por ser uma peça importante no ataque.

Além do Palmeiras, Maurílio vestiu a camisa de diversos outros clubes brasileiros, incluindo Paraná, Goiás, Juventude e Grêmio. No exterior, teve experiências no Logroñés, da Espanha, e no Vitória de Guimarães, de Portugal. Sua carreira foi marcada por contribuições significativas em competições regionais e nacionais, sempre demonstrando dedicação e versatilidade.

continua após a publicidade

Conquistas e legado

Maurílio fez parte do elenco do Palmeiras durante um período de renascimento do clube nos anos 90, ajudando o time em campanhas memoráveis. Além disso, ele foi um atacante importante em times menores, contribuindo com gols e assistências em momentos decisivos. Sua vasta experiência em diversos clubes fez dele um jogador respeitado e admirado no futebol nacional.

Por onde anda Maurílio?

Após encerrar a carreira como jogador, Maurílio optou por se dedicar à carreira de treinador, assumindo o comando de diversos clubes no futebol brasileiro. Ele trabalhou em equipes como Maranguape, Ferroviário e Paraná, contribuindo com sua experiência para o desenvolvimento de novos talentos.

continua após a publicidade

Além disso, Maurílio participa de eventos esportivos e mantém contato com o futebol, sendo lembrado pelos torcedores dos clubes por onde passou. Sua dedicação ao esporte e sua capacidade de adaptação continuam a ser uma inspiração para jovens atletas.

Clubes em que Maurílio jogou:

1990–1992: Paraná

1992–1995: Palmeiras

1995: Paraná

1996: Logroñés

1996: Goiás

1997: Coritiba

1997: Juventude

1997: Santa Cruz

1998: Grêmio

1998: Ponte Preta

1999–2000: Juventude

2000–2001: Vitória de Guimarães

2001–2002: Paraná

2003: Al Ittihad

2003: Paraná

2004: Paysandu

2005: Marília

2005: Ceará

2005: Remo

2006: Fortaleza

2006: São Raimundo-AM

2007: Icasa

2007: Horizonte

2008: Salgueiro

2008: Red Bull Brasil

2009: Uniclinic

Clubes em que Maurílio treinou:

2010: Maranguape

2010: Ferroviário

2011: Boa Viagem-CE

2012: Crateús

2012: Vitória-PE

2013: Alecrim

2013: Chã Grande

2013: Crateús

2013: Vitória-PE

2014: Guarani de Juazeiro

2014: Tiradentes

2014: Barbalha-CE

2014: Guarany de Sobral

2014: América do Recife

2015: Uniclinic

2015: Icasa

2016–2017: ASA

2018: Rio Branco-PR

2019: Treze

2019: Nacional-PB

2019: Altos

2019: Juazeirense

2020: ASA

2021: Paraná