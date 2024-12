Por onde anda Kléberson, ex-volante do Athletico Paranaense?

José Kléberson Pereira, conhecido como Kléberson, marcou história no futebol brasileiro e internacional por sua habilidade, versatilidade e conquistas. Um dos heróis da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002, ele também brilhou em clubes como Athletico Paranaense, Manchester United e Flamengo. Com uma carreira recheada de títulos, Kléberson se destacou por sua capacidade de defender e atacar com a mesma eficiência. O Lance! te conta por onde anda Kléberson.

Por onde andou Kléberson no futebol?

Kléberson começou sua carreira profissional no Athletico Paranaense em 1999, onde rapidamente se destacou e ajudou o clube a conquistar o Campeonato Brasileiro de 2001. Seu desempenho chamou atenção internacional e o levou à seleção brasileira, onde foi uma das peças fundamentais na conquista do pentacampeonato mundial em 2002.

Após o sucesso na Copa, Kléberson foi contratado pelo Manchester United, mas enfrentou dificuldades para se firmar na Inglaterra. Retornou ao futebol brasileiro em 2005, jogando pelo Flamengo e depois pelo Bahia, onde teve bons momentos. Kléberson também teve passagens pelo futebol norte-americano, defendendo equipes como Philadelphia Union e Fort Lauderdale Strikers.

Conquistas marcantes

Kléberson tem uma lista de conquistas impressionante. Pelo Athletico Paranaense, venceu o Campeonato Brasileiro em 2001, um marco na história do clube. Pela seleção brasileira, foi campeão da Copa do Mundo de 2002, sendo decisivo na fase eliminatória. Sua carreira também inclui títulos regionais e boas atuações em competições nacionais e internacionais.

Por onde anda Kléberson?

Após encerrar a carreira como jogador, Kléberson se dedicou ao futebol em outra perspectiva, tornando-se treinador. Ele iniciou sua trajetória nos Estados Unidos, onde foi técnico assistente em clubes e passou a desenvolver jovens talentos.

Além disso, Kléberson participa de eventos relacionados ao futebol, mantendo seu legado vivo entre os fãs e os novos atletas. Ele também atua como comentarista esportivo, compartilhando sua experiência e visão sobre o futebol.

Clubes em que Kléberson jogou:

1999–2003: Athletico Paranaense

2003–2005: Manchester United

2005–2007: Beşiktaş

2008–2012: Flamengo

2011: → Athletico Paranaense (empréstimo)

2012–2013: Bahia

2013: Philadelphia Union

2014–2015: Indy Eleven

2016–2017: Fort Lauderdale Strikers