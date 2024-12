Por onde anda Gustavo Nery, ex-lateral do São Paulo?

Gustavo Nery de Sá da Silva, conhecido como Gustavo Nery, foi um dos laterais mais completos do futebol brasileiro durante os anos 2000. Com habilidade tanto na defesa quanto no ataque, ele se destacou por sua polivalência, participando de grandes campanhas em clubes como São Paulo, Corinthians e Internacional. Além de sua contribuição nos clubes, Gustavo Nery também vestiu a camisa da seleção brasileira em competições importantes, consolidando sua reputação como um jogador de alto nível. O Lance! te conta por onde anda Gustavo Nery.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Por onde andou Gustavo Nery no futebol?

Gustavo Nery iniciou sua carreira no Santos, em 1995, onde começou a mostrar seu potencial como lateral-esquerdo. Após passagens por Ceará e Coritiba, consolidou sua posição no São Paulo, onde viveu uma das fases mais marcantes da sua carreira, chamando atenção pelo estilo de jogo ofensivo e pelas assistências precisas.

No Corinthians, teve papel fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro de 2005, quando se destacou pela regularidade e pela capacidade de decidir jogos com gols e cruzamentos decisivos. Posteriormente, vestiu as camisas de Fluminense, Internacional e outros clubes, sempre demonstrando sua versatilidade.

continua após a publicidade

Principais conquistas

Entre os títulos mais importantes da carreira de Gustavo Nery, destaca-se o Campeonato Brasileiro de 2005, conquistado pelo Corinthians. Na seleção brasileira, ele participou da campanha vencedora da Copa América de 2004, sendo peça-chave no esquema tático. Sua habilidade em equilibrar funções defensivas e ofensivas o tornou um jogador muito respeitado por técnicos e companheiros.

Por onde anda Gustavo Nery?

Após encerrar a carreira como jogador, Gustavo Nery optou por uma vida mais reservada, longe dos holofotes do futebol. Ele mantém atividades voltadas para o bem-estar pessoal e dedica tempo à família.

continua após a publicidade

Gustavo também participa de jogos comemorativos e eventos ligados ao futebol, sendo frequentemente lembrado por sua contribuição ao esporte nacional. Apesar de não estar diretamente envolvido com treinamentos ou gestão esportiva, ele é convidado para palestras e encontros que relembram sua trajetória.

Clubes em que Gustavo Nery jogou:

1995–1997: Santos

1996: → Ceará (empréstimo)

1997: Coritiba

1998–1999: Santos

2000: Guarani

2000–2004: São Paulo

2004–2005: Werder Bremen

2005: → Corinthians (empréstimo)

2006–2007: Corinthians

2007: → Zaragoza (empréstimo)

2008: Fluminense

2008–2009: Internacional

2009–2010: Santo André

2012: São Bernardo