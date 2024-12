Por onde anda Magrão, ex-volante do Internacional?

Márcio Rodrigues, conhecido no futebol como Magrão, destacou-se como um dos grandes volantes do futebol brasileiro. Sua carreira foi marcada por passagens em clubes importantes, como Palmeiras, Corinthians e Internacional, onde conquistou títulos e se consolidou como uma referência no meio de campo. Reconhecido por sua visão de jogo e capacidade de marcação, Magrão foi peça-chave em momentos históricos desses clubes. O Lance! te conta por onde anda Magrão.

Por onde andou Magrão no futebol?

Magrão começou sua carreira no São Caetano, em 1995, clube onde chamou atenção pelo estilo de jogo técnico e físico. Após se destacar, transferiu-se para o Palmeiras, onde viveu uma das fases mais marcantes de sua carreira, participando de grandes campanhas e sendo um dos principais jogadores do time.

Posteriormente, vestiu a camisa de outros gigantes do futebol brasileiro, como Corinthians e Internacional. No Colorado, foi fundamental nas conquistas da Copa Sul-Americana de 2008 e do Campeonato Gaúcho de 2009, deixando sua marca como um jogador decisivo.

Principais conquistas

Entre os momentos de maior destaque da carreira de Magrão estão as conquistas no Internacional, onde participou ativamente da equipe que venceu a Copa Sul-Americana em 2008, além de levantar o Campeonato Gaúcho no ano seguinte. Também deixou sua marca no Palmeiras, onde foi titular em diversas competições nacionais e internacionais.

Por onde anda Magrão?

Após pendurar as chuteiras, Magrão passou a se dedicar a atividades pessoais e familiares. Ele mantém uma vida mais reservada, mas participa ocasionalmente de eventos relacionados ao futebol, incluindo homenagens e jogos festivos organizados por clubes onde atuou.

Embora não esteja envolvido diretamente com a gestão ou o treinamento no esporte, Magrão continua sendo lembrado com carinho pelos torcedores dos clubes que defendeu, principalmente por sua entrega em campo e pelo papel de liderança que exerceu ao longo de sua carreira.

Clubes em que Magrão jogou:

1995–1996: São Caetano

1997–1998: Cruzeiro

1999–2000: São Caetano

2000–2005: Palmeiras

2002–2003: → São Caetano (empréstimo)

2005–2007: Yokohama Marinos

2006–2007: → Corinthians (empréstimo)

2007–2009: Internacional

2009–2012: Al-Wahda

2012–2013: Dubai Club

2013: Náutico

2013–2014: América-MG

2015: Novo Hamburgo