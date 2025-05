Por onde anda Magno Alves, ex-atacante de Fluminense e Ceará?

Destacou-se no Fluminense e Ceará, sendo o maior artilheiro do clube carioca até 2022.

Magno Alves de Araújo, o eterno “Magnata”, é um dos atacantes mais longevos e prolíficos da história recente do futebol brasileiro. Nascido em Aporá (BA) em 13 de janeiro de 1976, o atacante escreveu seu nome na história de Fluminense e Ceará, somou mais de 400 gols na carreira e, surpreendentemente, voltou da aposentadoria em 2025, aos 49 anos, para defender o Atlético Cearense, da segunda divisão do estadual. O Lance! te conta por onde anda Magno Alves.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O veterano artilheiro havia encerrado sua carreira em 2022, mas surpreendeu o futebol brasileiro ao aceitar o desafio de retornar aos gramados, mantendo a forma física e inspirando gerações pela dedicação e amor ao esporte.

Magno Alves no Fluminense: gols, idolatria e história

Magno Alves chegou ao Fluminense em 1998, após passagem pelo Criciúma. Viveu o auge entre 1999 e 2002, quando se tornou o maior artilheiro do clube no século XXI até 2022, com 114 gols, marca superada por Germán Cano. Brilhou na Copa João Havelange, em 2000, com 20 gols, incluindo cinco em um único jogo contra o Santa Cruz.

continua após a publicidade

Fez história ao conquistar a Série C de 1999, o Estadual de 2002 e a Copa Rio de 1998. Retornou ao clube em 2015, aos 39 anos, e se tornou o jogador mais velho a atuar e marcar pelo Flu, chegando a 124 gols em 331 partidas no total.

Ceará: ídolo do Vozão e artilheiro incansável

No Ceará, onde teve três passagens, Magno Alves também virou lenda. Estreou em 2010 e, nas temporadas seguintes, se destacou como goleador. Foi artilheiro da Copa do Nordeste de 2014, campeão do torneio em 2015 e levantou três estaduais (2013, 2014 e 2017). Em 2017, marcou seu 100º gol com a camisa do Vozão. Em 2022, declarou que a conquista da Copa do Nordeste de 2015 foi “o momento mais inesquecível da carreira”.

continua após a publicidade

Brilhos na Ásia: Japão, Coreia e Oriente Médio

Magno Alves teve longa e vitoriosa trajetória no exterior. No Gamba Osaka (Japão), foi artilheiro da J-League 2006, com 26 gols, e da Liga dos Campeões da Ásia, além de aplicar goleadas históricas — como os cinco gols contra o Da Nang (Vietnã). Pelo Al-Ittihad (Arábia Saudita), conquistou o Campeonato Saudita e no Umm-Salal (Catar) foi artilheiro da liga, campeão da Sheikh Jassim Cup e referência ofensiva.

Atlético-MG, Sport e outros capítulos

O atacante também defendeu clubes como Atlético Mineiro (onde foi artilheiro e líder de assistências em 2011), Sport, Novorizontino, Floresta, Atlético de Alagoinhas, Barcelona de Ilhéus, Caucaia, e Tubarão, sempre com seu faro de gol e espírito competitivo.

Seleção Brasileira

Em 2001, Magno Alves foi convocado para a Seleção Brasileira, disputando a Copa das Confederações. Atuou contra Canadá, Japão e Austrália, totalizando três partidas com a camisa verde e amarela.

Por onde anda Magno Alves?

Após anunciar sua aposentadoria em 2022, Magno Alves decidiu aceitar um novo desafio em 2025 e foi anunciado pelo Atlético Cearense. Mesmo com quase 50 anos, segue treinando, atuando profissionalmente e impressionando pela forma física e técnica. Sua longevidade o coloca entre os jogadores com mais jogos e gols da história do futebol mundial.

Clubes em que Magno Alves jogou:

Ratrans (1993–1995) Valinhos FC (1995–1996) Independente-SP (1996–1997) Araçatuba (1997) Criciúma (1997) Fluminense (1998–2002 e 2015–2016) Jeonbuk Hyundai Motors (Coreia do Sul, 2003) Oita Trinita (Japão, 2004–2005) Gamba Osaka (Japão, 2006–2007) Al-Ittihad (Arábia Saudita, 2007–2008) Umm-Salal (Catar, 2008–2010 e 2012) Ceará (2010, 2012–2015, 2017) - Clube que Magno Alves mais atuou Atlético Mineiro (2011) Sport (2012) Novorizontino (2017) Atlético Tubarão (2018) Floresta (2018) Atlético de Alagoinhas (2020) Barcelona de Ilhéus (2020) Caucaia (2020–2021) Atlético Cearense (2025–)

Na carreira, Magno Alves já atuou em 21 clubes e está jogando pela quarta década seguida.