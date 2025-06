Por onde anda Danilinho, ex-meia do Atlético Mineiro?

Atualmente, com 38 anos, joga pelo Dourados Atlético Clube, no Mato Grosso do Sul.

Realizou passagem pelo futebol europeu, jogando no Schalke 04, e no México, destacando-se no Tigres UANL.

Danilo Verón Bairros, o Danilinho, foi um dos meias-atacantes mais promissores do futebol brasileiro nos anos 2000. Rápido, habilidoso e criativo, ficou conhecido por sua passagem marcante no Atlético Mineiro, onde ganhou o apelido de “Zidanilinho” por parte da torcida. Em 2025, aos 38 anos, Danilinho segue em atividade no futebol: veste a camisa do Dourados Atlético Clube, do Mato Grosso do Sul, após uma longa e atribulada carreira por clubes do Brasil, México e até da Alemanha. O Lance! te conta por onde anda Danilinho.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Explosão no Atlético-MG e o auge da carreira

Revelado no América-SP, Danilinho passou pela base do Schalke 04, da Alemanha, antes de retornar ao Brasil e se destacar no Atlético Mineiro, em 2006, durante a campanha do título da Série B. Com arrancadas explosivas, dribles curtos e finalizações certeiras, virou peça-chave no time e logo caiu nas graças da torcida. Em 2007, foi o artilheiro do Galo no Brasileirão, e considerado por muitos o sucessor de Marques.

Entre 2006 e 2008, foram 110 jogos e 30 gols pelo Atlético, com atuações que ajudaram a recolocar o clube em destaque no cenário nacional. Em 2012, já em sua segunda passagem, protagonizou um feito curioso: marcou o gol de número 40.000 da história do Campeonato Brasileiro, em vitória sobre o Santos.

continua após a publicidade

Sucesso no México, polêmicas e problemas extracampo

Com o bom momento no Galo, Danilinho foi negociado com o Jaguares de Chiapas, do México, onde se tornou destaque e chegou a levar o time à Libertadores. Posteriormente, defendeu o Tigres UANL, onde foi campeão mexicano e considerado um dos melhores jogadores da liga em 2011. Naturalizado mexicano, chegou a ser cogitado na seleção local, mas recusou o convite.

Apesar do sucesso em campo, a trajetória de Danilinho no México foi manchada por episódios extracampo. Foi acusado de agressão física e, posteriormente, de estupro e ameaça por duas mulheres diferentes, o que causou grande desgaste em sua imagem. Mesmo assim, teve passagens pelo Querétaro e retornos breves ao futebol brasileiro.

continua após a publicidade

Passagens por Fluminense, Vitória e clubes menores

Em 2016, Danilinho foi emprestado ao Fluminense, mas jogou apenas 10 partidas e não marcou gols. Acabou se envolvendo em polêmica ao ser preso por não pagamento de pensão alimentícia, fato que antecipou sua saída do clube. Em seguida, passou pelo Vitória, CRB, Central, e chegou a ser anunciado pelo Athletic-MG em 2022, mas foi dispensado antes mesmo de estrear.

Por onde anda Danilinho?

Desde que pendurou as chuteiras, Danilinho encontrou uma nova forma de seguir ligado ao futebol e ao clube que mais marcou sua carreira. Aposentado aos 37 anos, o ex-atacante vive atualmente em Uberlândia, no interior de Minas Gerais, onde atua como professor em uma escolinha oficial do Atlético-MG, voltada para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos.

Na cidade desde o fim de 2024, ele integra o time da Academia do Galo, projeto de formação de atletas ligado ao clube mineiro. Orgulhoso por vestir novamente o escudo alvinegro, agora fora das quatro linhas, Danilinho vê no trabalho com os jovens uma maneira de retribuir o carinho da torcida e os bons momentos vividos com a camisa atleticana. Ídolo do Galo, ele também defendeu Fluminense, Santos, Vitória e clubes do futebol mexicano ao longo da carreira.

Clubes em que Danilinho jogou: