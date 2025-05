Por onde anda Iarley, ex-atacante de Goiás, Boca e Paysandu?

Pedro Iarley Lima Dantas, ou simplesmente Iarley, foi um dos atacantes mais carismáticos e decisivos do futebol brasileiro nos anos 2000. Baixinho, habilidoso e extremamente inteligente em campo, ficou eternizado por marcar o gol da vitória do Paysandu sobre o Boca Juniors em plena La Bombonera na Libertadores de 2003 — e, meses depois, por brilhar no próprio Boca, onde foi campeão da Copa Intercontinental contra o Milan e marcou em Superclássico contra o River Plate. O Lance! te conta por onde anda Iarley.

Nascido em Quixeramobim (CE) em 29 de março de 1974, Iarley teve carreira longa, com passagens por clubes do Brasil, Espanha, México e Argentina. Após pendurar as chuteiras em 2014, assumiu o papel de coordenador de base do Internacional e, mais recentemente, se tornou técnico. Em 2025, aos 51 anos, Iarley comanda o São Luiz de Ijuí (RS), clube que marcou o início e o fim da carreira de outros nomes como Paulo Baier.

De Quixadá ao Real Madrid Castilla

Iarley começou sua carreira nas divisões de base do Ferroviário-CE e logo despertou atenção de clubes do exterior. Teve passagem pelo Real Madrid Castilla, time B do clube espanhol, além de atuar por outras equipes menores como Ceuta e Melilla. O sucesso em solo europeu foi limitado, e ele voltou ao Brasil no início dos anos 2000.

A consagração de Iarley no Brasil: Ceará, Paysandu e Boca Juniors

De volta ao futebol nordestino, Iarley se destacou pelo Ceará, formando trio ofensivo com Sérgio Alves e Mota. Em 2003, foi contratado pelo Paysandu para disputar a Libertadores e entrou para a história ao marcar o gol da vitória contra o Boca Juniors, na Bombonera. O feito impressionou os argentinos, que o contrataram meses depois.

No Boca, Iarley marcou gol contra o River Plate e foi campeão da Copa Intercontinental de 2003, em vitória sobre o Milan nos pênaltis. Apesar do sucesso inicial, uma sequência de lesões reduziu seu espaço no time. Ainda assim, deixou sua marca como um dos poucos brasileiros queridos pela torcida xeneize.

Inter e o segundo título mundial

Após breve passagem pelo Dorados, do México, Iarley foi contratado pelo Internacional, em 2005. No Colorado, viveu nova fase de glórias. Foi titular na conquista do Mundial de Clubes da FIFA de 2006, participando da jogada do gol de Gabiru na final contra o Barcelona. Ao todo, foram três anos no Beira-Rio, com atuações decisivas e carinho da torcida.

Goiás, Corinthians e a volta ao Paysandu

Em 2008, Iarley assinou com o Goiás, onde teve dois anos extremamente produtivos: marcou 24 gols em dois Brasileirões e foi campeão estadual em 2009. Em alta, despertou interesse do Corinthians, que o contratou para disputar a Libertadores de 2010. Chegou a marcar gols importantes, mas não se firmou como titular.

Na sequência, teve passagens por Ceará e retornou ao Goiás, onde conquistou o título da Série B de 2012. No ano seguinte, voltou ao Paysandu, reencontrando a torcida que o consagrou em 2003.

Por onde anda Iarley?

Iarley encerrou a carreira como jogador em 2014, pelo Ferroviário, e logo assumiu função de coordenador das categorias de base do Internacional. Em 2017, surpreendeu ao atuar no futsal pelo SER Alvorada, no Rio Grande do Sul, onde marcou quatro gols em três partidas e deu visibilidade à equipe local.

Em 2022, iniciou sua carreira como técnico no futebol profissional, comandando clubes como Associação Garibaldi, Chapecoense Sub-20, Moto Club, Santa Cruz-RS e atualmente está no comando do São Luiz, do Rio Grande do Sul, onde busca consolidar seu nome como treinador.

Clubes em que Iarley jogou profissionalmente: