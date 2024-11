Por onde anda Luizão, ex-atacante do Trio de Ferro?

Luiz Carlos Bombonato Goulart, conhecido como Luizão, é lembrado como um dos maiores goleadores do futebol brasileiro. Com passagens marcantes por clubes do Trio de Ferro paulista — Corinthians, São Paulo e Palmeiras —, Luizão se destacou pelo faro de gol e por sua capacidade de decidir partidas importantes no futebol nacional. Além de seu sucesso no futebol brasileiro, ele também brilhou no cenário internacional, sendo campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002. O Lance! te conta por onde anda Luizão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sua carreira foi marcada por títulos expressivos e pela versatilidade de se adaptar a diferentes clubes. Após sua aposentadoria, Luizão manteve uma relação próxima com o futebol, atuando nos bastidores e sendo convidado para eventos esportivos.

A trajetória de Luizão no futebol

Luizão começou sua carreira no Guarani, clube que o revelou em 1993. Após se destacar no time de Campinas, ele foi contratado pelo Palmeiras em 1994, onde fez parte da equipe vitoriosa que conquistou o Campeonato Brasileiro daquele ano. Sua passagem pelo Palmeiras abriu portas para outros grandes clubes, e em 1995 ele chegou ao Deportivo La Coruña, da Espanha.

continua após a publicidade

Após retornar ao Brasil, Luizão teve um período de grande destaque no Vasco da Gama, sendo campeão da Libertadores em 1998. Posteriormente, ele passou pelo Corinthians, onde continuou empilhando títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro de 1999 e o Mundial de Clubes da FIFA em 2000.

No início dos anos 2000, Luizão também jogou pelo Grêmio, São Paulo e Flamengo, sempre mantendo sua regularidade como goleador. Sua carreira internacional incluiu passagens por clubes como Hertha Berlim, na Alemanha, e Nagoya Grampus, no Japão. Ele encerrou sua carreira em 2009, após breve passagem pelo Brasiliense.

continua após a publicidade

Pela Seleção Brasileira, Luizão foi uma peça importante na campanha vitoriosa da Copa do Mundo de 2002, sendo lembrado por sua contribuição dentro e fora de campo.

Por onde anda Luizão?

Atualmente, Luizão está envolvido no futebol como empresário e consultor. Ele se dedica a ajudar jovens atletas em início de carreira, compartilhando sua experiência e auxiliando na gestão de suas trajetórias esportivas. Além disso, Luizão é presença constante em programas esportivos e eventos comemorativos, especialmente nos clubes pelos quais passou.

Ele também mantém uma relação próxima com os torcedores e o esporte, participando de jogos festivos e ações sociais ligadas ao futebol. Apesar de ter se afastado do dia a dia dos gramados, Luizão segue sendo uma referência no futebol brasileiro, sendo frequentemente homenageado por sua contribuição ao esporte.

Clubes em que Luizão jogou:

1992–1993: Guarani

1993: Paraná

1994–1995: Guarani

1996–1997: Palmeiras

1997–1998: Deportivo La Coruña (Espanha)

1998: Vasco da Gama

1999–2002: Corinthians

2002: Grêmio

2002–2004: Hertha Berlim (Alemanha)

2004: Botafogo

2005: São Paulo

2005: Nagoya Grampus (Japão)

2005: Santos

2006: Flamengo

2007–2008: São Caetano

2009: Guaratinguetá

2009: Rio Branco-SP