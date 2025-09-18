Por onde anda Luís Mário, ex-atacante de Grêmio e da Seleção?

Teve destaque no Grêmio, onde foi decisivo na Copa do Brasil de 2001 e convocado para a Seleção.

Luís Mário Miranda da Silva nasceu em Vigia, no Pará, em 1976, e ganhou fama no futebol brasileiro entre o fim dos anos 1990 e o início dos 2000. Atacante veloz, foi apelidado de “Papa-Léguas” pela facilidade em arrancar e se infiltrar nas defesas adversárias. O Lance! te conta por onde anda Luís Mário.

Revelado pelo Remo, passou pelo Mogi Mirim até chegar ao Corinthians, onde participou de um dos elencos mais vitoriosos da história do clube, conquistando títulos como o Campeonato Brasileiro de 1999 e o Mundial de Clubes da FIFA em 2000.

Pouco depois, transferiu-se para o Grêmio, clube no qual viveu seu auge. Entre 2001 e 2003, brilhou com gols decisivos, especialmente na conquista da Copa do Brasil de 2001, quando marcou duas vezes na final contra o Corinthians, seu ex-time. A velocidade e os gols importantes o colocaram em destaque, levando até mesmo a convocações para a Seleção Brasileira em amistosos.

A carreira de Luís Mário, no entanto, foi marcada também por constantes mudanças de clube. Depois do Grêmio, passou por equipes no Brasil e no exterior, incluindo Coreia do Sul, Portugal e Suíça, até se despedir dos gramados em 2015.

A fase vitoriosa no Corinthians

A chegada ao Corinthians em 1999 colocou Luís Mário em um dos maiores times da época. Apesar de não ser o protagonista, teve papel importante em um elenco que contava com nomes como Ricardinho, Edílson e Marcelinho Carioca. Com a camisa alvinegra, conquistou o Campeonato Paulista e o Brasileirão de 1999, além do título do Mundial de Clubes da FIFA em 2000. Foi um período que deu visibilidade nacional ao atacante.

O auge de Luís Mário no Grêmio

No Grêmio, Luís Mário viveu o melhor momento da carreira. Emprestado pelo Corinthians, rapidamente caiu nas graças da torcida gremista. Em 2001, foi fundamental para a conquista da Copa do Brasil, marcando dois gols no primeiro jogo da final contra o Corinthians, no Estádio Olímpico. Também brilhou no Campeonato Brasileiro daquele ano, quando marcou um golaço de voleio no Gre-Nal, um dos clássicos mais lembrados de sua trajetória. A velocidade e o estilo aguerrido renderam o apelido de “Papa-Léguas” e consolidaram sua imagem como ídolo momentâneo da torcida.

Experiência no exterior e passagens instáveis

Após sair do Grêmio, Luís Mário tentou carreira internacional. Jogou no Anyang, da Coreia do Sul, e no Vitória de Guimarães, em Portugal, além de passagem pelo St. Gallen, da Suíça. Apesar da experiência, não conseguiu repetir o mesmo impacto que tivera no Brasil.

De volta ao país, passou por diversos clubes, como Coritiba, Atlético-MG, Ponte Preta e Botafogo, mas sem longa permanência. Na reta final, ainda defendeu equipes de menor expressão, como Icasa, Inter de Limeira e Novo Hamburgo, encerrando a carreira em 2015.

Por onde anda Luís Mário?

Depois de pendurar as chuteiras, Luís Mário seguiu vinculado ao futebol. Atualmente, atua como gerente de futebol do Grêmio Esportivo Bagé, equipe da Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho. No cargo, busca aplicar a experiência adquirida em sua longa carreira de jogador, marcada por conquistas importantes e passagens por grandes clubes do país.

Clubes em que Luís Mário atuou