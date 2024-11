Times com nome Internacional: quantos existem?

Descubra quantos times brasileiros adotam o nome Internacional e a importância do Colorado como inspiração para esses clubes. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 21:49 • São Paulo

Existem atualmente 11 times com nome Internacional no Brasil, inspirados no Sport Club Internacional, o time colorado de Porto Alegre. Fundado em 1909, o Internacional é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro, com conquistas de renome em campeonatos nacionais e internacionais. A história de sucesso e a grande torcida colorada inspiraram outros clubes a seguir esse nome, levando a influência do Inter para regiões de todo o Brasil.

Neste texto, exploramos a história do Internacional, o impacto de seu nome no futebol brasileiro e a presença de outros clubes que, em homenagem ao Colorado, levam o nome Internacional.

Times com nome Internacional no Brasil

Os 11 times com o nome Internacional estão espalhados por diferentes estados, cada um com sua história e torcedores. Abaixo estão alguns exemplos de clubes que seguem essa tradição colorada:

Internacional de Limeira (SP)

Fundado em 1913, é um dos clubes mais tradicionais do interior paulista e já conquistou o Campeonato Paulista em 1986, destacando-se como uma das equipes de maior sucesso fora da capital.

Internacional de Lages (SC)

Representando Santa Catarina, o Inter de Lages carrega a paixão e a garra do nome Internacional, disputando competições regionais e promovendo o futebol no estado.

Internacional de Bebedouro (SP)

Este clube do interior paulista leva o nome Internacional e disputa competições locais, honrando a tradição do nome em cada partida.

Cada um desses clubes representa uma forma de homenagear o Internacional de Porto Alegre e buscar replicar a paixão e os valores que o Colorado representa.

A influência do Sport Club Internacional no futebol brasileiro

O Sport Club Internacional é uma potência no futebol brasileiro e sul-americano. Com títulos expressivos, incluindo a Copa Libertadores da América e o Mundial de Clubes, o Internacional solidificou sua reputação como um dos grandes clubes do continente. Esse sucesso levou outros times a adotarem o nome Internacional, replicando a cultura de futebol vitoriosa em diferentes contextos.

Para esses clubes, o nome Internacional representa uma identidade de luta, resiliência e busca constante pela vitória. Os torcedores desses times, mesmo em cidades menores, compartilham o orgulho de torcer por um clube com o nome Internacional, estabelecendo uma conexão simbólica com o Colorado de Porto Alegre.

O símbolo da cor vermelha e a identidade colorada

A cor vermelha, uma das marcas registradas do Sport Club Internacional, tornou-se símbolo de força e tradição. Assim, muitos dos clubes que adotaram o nome Internacional também escolheram o vermelho como cor principal de seus uniformes, reforçando a conexão visual e simbólica com o Inter de Porto Alegre. Essa escolha vai além da estética; para os torcedores, vestir o vermelho é uma forma de sentir-se parte da identidade colorada.

A paixão que o Internacional de Porto Alegre desperta em seus torcedores é transmitida para esses clubes que adotaram o mesmo nome. A ideia é que, ao torcer por um clube chamado Internacional, os torcedores façam parte de algo maior, uma tradição de luta e conquistas que ultrapassa as fronteiras regionais.

A torcida colorada

O Sport Club Internacional possui uma torcida leal e apaixonada, que acompanha o time em todos os momentos, seja em vitórias ou em dificuldades. Essa torcida inspirou outros clubes a adotar o nome Internacional, na esperança de cultivar uma base de torcedores igualmente dedicada. Mesmo em regiões onde o futebol é menos expressivo, o nome Internacional representa uma ligação emocional com o futebol de alto nível.

Os torcedores desses clubes que carregam o nome Internacional se orgulham de apoiar uma equipe com essa tradição e sentimento de unidade. Cada vez que um desses times entra em campo, carrega não só a torcida local, mas também um pouco da história do Internacional de Porto Alegre.

Lista dos 11 times com nome Internacional pelo Brasil e no mundo

Brasil

Sport Club Internacional - Porto Alegre, RS Internacional de Limeira - Limeira, SP Internacional de Bebedouro - Bebedouro, SP Internacional de Lages - Lages, SC Internacional de Porto Alegre - Porto Alegre, RS (Suburbano) Internacional de Santos - Santos, SP Internacional de Santa Maria - Santa Maria, RS Internacional de Manaus - Manaus, AM Internacional de Campo Largo - Campo Largo, PR

