Por onde anda Clemer, ex-goleiro do Internacional?

Cléber Eduardo Arado, conhecido no futebol como Clemer, é lembrado como um dos grandes goleiros da história do Internacional e do futebol nacional. Durante sua passagem pelo clube gaúcho, Clemer foi peça fundamental em conquistas memoráveis, incluindo a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes, ambos em 2006. Sua segurança no gol e liderança em campo o tornaram um ídolo eterno da torcida colorada. O Lance! te conta por onde anda Clemer.

Antes de brilhar pelo Internacional, Clemer teve passagens por outros clubes brasileiros, consolidando-se como um goleiro técnico e experiente. Após sua aposentadoria, ele continuou no futebol, agora como técnico, além de participar de eventos comemorativos e projetos sociais.

A trajetória de Clemer no futebol

Clemer iniciou sua carreira no Maranhão Atlético Clube, em 1987, e ganhou destaque em clubes como Moto Club e Goiás. Foi no Flamengo, entre 1996 e 2001, que ele começou a construir uma carreira sólida em times de grande expressão, conquistando títulos como o Campeonato Carioca e a Copa Mercosul, antes de ser negociado com o Internacional.

Em 2002, Clemer chegou ao Internacional, onde viveu o auge de sua carreira. Ele se tornou titular absoluto e foi essencial nas campanhas vitoriosas do clube, com destaque para a Libertadores de 2006 e o Mundial de Clubes, no qual o Internacional venceu o poderoso Barcelona. Além disso, conquistou títulos estaduais e a Copa Sul-Americana de 2008, encerrando sua trajetória no futebol profissional com um legado respeitado.

Ao longo de sua carreira, Clemer sempre se destacou pela liderança e pela capacidade de realizar defesas em momentos decisivos. Ele encerrou sua trajetória como jogador em 2009, aos 41 anos, e imediatamente iniciou sua carreira como treinador nas categorias de base do Internacional.

Por onde anda Clemer?

Após sua aposentadoria, Clemer seguiu no Internacional como técnico das categorias de base, contribuindo para a formação de novos talentos. Ele chegou a comandar a equipe principal em algumas ocasiões, mas posteriormente passou a trabalhar em outros clubes do futebol brasileiro, atuando principalmente como treinador em equipes de divisões inferiores.

Além de sua atividade como técnico, Clemer participa de eventos relacionados ao Internacional, onde é sempre lembrado e homenageado como ídolo. Ele também mantém uma ligação com projetos sociais voltados para jovens em situação de vulnerabilidade, utilizando o futebol como ferramenta de inclusão e desenvolvimento.

Atualmente, Clemer reside no Rio Grande do Sul e segue acompanhando o futebol de perto, principalmente do Internacional. Ele continua sendo uma referência no esporte, frequentemente convidado para entrevistas e programas esportivos, onde compartilha histórias de sua carreira e analisa o cenário atual do futebol brasileiro.

Clubes em que Clemer jogou:

1987: Tupan

1988: Guaratinguetá

1989: Santo André

1989: Catanduvense

1990–1992: Maranhão

1993: Moto Club

1993: Ferroviário

1994–1995: Remo

1995–1996: Goiás

1996–1997: Portuguesa

1997–2002: Flamengo

2002–2010: Internacional